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Politika

Bakan Tekin'den Özgür Özel'e tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bir sonraki Cumhurbaşkanı'na sivil darbe yapılıyor' sözlerine ilişkin, 'CHP Genel Başkanı ifadesinde bundan sonraki Cumhurbaşkanı'nın herhalde kim olacağını da belirleme yetkisini, inisiyatifini kendisinde görüyor olsa gerek ki böyle bir açıklama yapıyor. Şaşkınlıkla izliyoruz.' dedi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 12:31 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e tepki: Şaşkınlıkla izliyoruz
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Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Özel'in "bir sonraki Cumhurbaşkanı'na sivil darbe yapılıyor" sözlerini hatırlatması üzerine Tekin, CHP Genel Başkanı'nın, içinde bulunduğu kaotik durumdan nasıl çıkabileceğini düşündüğünü, düşündükçe de beslendiği gelenekten hareketle kamuoyunda şaşkınlık yaratacak cümleler kurduğunu kaydetti.

Buna şaşırdığını belirten Tekin, şunları ifade etti:

"Bugüne kadar geçmiş darbe geleneklerine baktığımız zaman, özellikle Türk demokrasisine ilk darbe, 27 Mayıs Darbesi'nde CHP'nin tavrını, tarzını, pozisyonunu düşündüğümüzde şöyle bir şey ortaya çıkıyor, sanki CHP bütün bu süreçleri planlayan, organize eden bir siyasi parti, bir siyasi gelenekten beslenerek kendi psikolojik durumlarını yansıtıyorlar. Demek ki kendileri hep böyle planlamışlar. Demokrasiye ve hukuk devletine inanan bir kişi olarak seçilmiş insanlara yönelecek her türlü darbeye, her türlü vesayete karşı çıkan bir insanım ama CHP Genel Başkanı ifadesinde bundan sonraki Cumhurbaşkanı'nın herhalde kim olacağını da belirleme yetkisini, inisiyatifini kendisinde görüyor olsa gerek ki böyle bir açıklama yapıyor. Şaşkınlıkla izliyoruz.

Hep beraber demokrasiyi korumamız lazım, hep beraber demokrasiye yönelecek tehditleri ortadan kaldıracak tedbirler almamız lazım. Siyasetçilerin de bu konuda biraz daha duyarlı olması lazım. Unutmayalım, siyasi partiler demokrasi ve demokrasinin korunması için bir okuldur, topluma bu anlamda örnek olması gerekir. Hep beraber demokrasimize sahip çıkmamız gerekiyor. Ben herkesi böyle davranmaya davet ediyorum."

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