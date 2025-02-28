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Politika

Bakan Tekin'den Özgür Özel'e ''zorunlu eğitim'' tepkisi: Ya söylediğimizi anlamıyor ya da bu konuyu tartışmak istemiyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) düzenlenen 'Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'zorunlu eğitim' hakkındaki açıklamalarına tepki gösterdi. Bakan Tekin, 'Geçen haftaki grup toplantısında sayın Özel, kendisiyle bu konuda tartışılmaması gerektiğine dair argümanlarla karşımıza çıktı. Ya söylediğimizi anlamıyor ya da bu konuyu tartışmak istemiyor.' dedi.

AA28 Şubat 2025 Cuma 16:45 - Güncelleme:
Bakan Tekin'den Özgür Özel'e ''zorunlu eğitim'' tepkisi: Ya söylediğimizi anlamıyor ya da bu konuyu tartışmak istemiyor
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfında (SETA) düzenlenen "Türk Eğitim Sisteminde Dönüşüm Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada geçen günlerde 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili birçok ortamda eleştirilerle karşı karşıya kaldıklarını ifade etti.

BAKAN TEKİN'DEN ÖZGÜR ÖZEL'İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 12 yıllık zorunlu eğitimle ilgi açıklamalarına tepki gösteren Bakan Tekin, "Ben de bunun kamuoyunda tartışılmasını istedim. Yani kamuoyunda tartışılsın. Geçen haftaki grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özel, kendisiyle bu konuda tartışılmaması gerektiğine dair argümanlarla karşımıza çıktı. Ya söylediğimizi anlamıyor ya da bu konuyu tartışmak istemiyor. Çünkü söylediği cümleler gerçekten gülerek aksettirilecek tarzda cümleler. Kendi ezberlerini dile getiriyor. Aklına ne hikmetse '12 yıl tartışılsın' derken irtica geliyor. Nereden geliyorsa bilmiyorum. Benim aklıma da Kemal Sunal filmlerinin klasik repliklerinden var. 'Sen tartışma, tartışınca işin cılkını çıkartıyorsun.' repliği var, o geliyor aklıma." dedi.

"HER İŞİ KAMUOYUYLA, İLGİLİ KURUMLARLA TARTIŞARAK YAPIYORUZ"

Hayata geçirilen her çalışmayı kamuoyuyla tartışıp görüş alarak adım attıklarına dikkat çeken Bakan Tekin, "Dolayısıyla biz yaptığımız her işi, attığımız her adımı kamuoyuyla, ilgili kurumlarla tartışarak yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bu konuda bir çekincemiz yok. Bize bu konuda katkı verecek herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Milli Eğitim Bakanı şimdi çıkmış diyor ki 'Zorunlu eğitim çok. Yakında bunun tartışmaya açılacağını tahmin ediyorum.' Sen Milli Eğitim Bakanı olarak bunu söylersen zaten bu en üstten tartışmaya açılır." sözlerine tepki gösterdi.

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