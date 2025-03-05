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Politika

Bakan Tunç: 1 milyon 854 bin 932 dosyada uzlaşma sağladık

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ceza muhakemesi alanında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırma ile yargının iş yükünün hafiflediğini belirterek, '2017 yılından bugüne toplam 1 milyon 854 bin 932 dosyada uzlaşma sağladık. 32 bin 315 uzlaştırmacımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum' dedi.

IHA5 Mart 2025 Çarşamba 10:57 - Güncelleme:
Bakan Tunç: 1 milyon 854 bin 932 dosyada uzlaşma sağladık
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, onarıcı adalet anlayışını yansıtan, mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlayan uzlaştırma ile 1 milyon 854 bin 932 dosyada tarafların el sıkışarak anlaştığını kaydetti.

"DOSYALARIN YÜZDE 83'ÜNÜ UZLAŞMAYLA SONUÇLANDIRDIK"

Uzlaşmanın yüzde 83 başarı oranına ulaştığını belirten Bakan Tunç, "Ceza hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biri olan uzlaştırmayla adalete erişimi güçlendiriyor, toplumsal barışa katkı sunuyoruz. Onarıcı adalet anlayışını yansıtan, mağdurun zararının hızla giderilmesini ve failin suçtan doğan sorumluluğunu kabul etmesini sağlayan uzlaştırma müessesesi kapsamında müzakere edilen dosyaların yüzde 83'ünü uzlaşmayla sonuçlandırdık. 2017 yılından bugüne toplam 1 milyon 854 bin 932 dosyada uzlaşma sağladık. İhtilafların büyümeden barışçıl ve yapıcı bir şekilde çözümlenmesine önemli katkı sunan 32 bin 315 uzlaştırmacımıza emekleri ve gayretleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırlanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de uzlaştırmanın geniş yer aldığını belirten Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgesi olan Yargı Reformu Strateji Belgemizde de önemli yer ayırdığımız alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza kesintisiz devam edeceğiz."

Bakan Tunç, ceza muhakemesi alanında alternatif çözüm yolu olan uzlaştırma ile yargının iş yükünün hafiflediğini, ayrıca yaşanan olayların yeni ihtilaflar oluşmadan çözüme kavuşturulduğunu kaydetti. Uzlaştırmada anlaşmazlığın taraflarca belirlenen şartlar doğrultusunda karşılıklı anlaşma ile çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Bakan Tunç, mağdur tarafın suç nedeniyle uğramış olduğu tüm zararların giderilmesi ile dosyaların çözüme kavuştuğunu söyledi.

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