Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Büyük Gazze Yürüyüşü'nde 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

#CANLI Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Bugün insanlık ittifakı İstanbul'da, dünyaya büyük bir çağrı. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Soykırım suçu işlendi dünyanın gözü önünde. Batılı ülkeler maalesef İsrail'in destekçisi oldu ama Türkiye hep adaleti savundu pic.twitter.com/WJQlMcAkpD — Star Gazetesi ���� (@stargazete) January 1, 2026

Bugün İstanbul'dan büyük bir çağrının yapıldığını belirten Bakan Tunç, "Muhteşem bir kalabalık var. İnsanlık ittifakı İstanbul'da. 7 Ekim'den sonra dünya meydanları doldu taştı ama bugün en büyük kalabalığı İstanbul'da görüyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Soykırım suçu işlendi dünyanın gözü önünde. Batılı ülkeler maalesef İsrail'in destekçisi oldu ama Türkiye hep adaleti savundu. Son barış anlaşmasından sonra da yine anlaşmayı ihlal ederek katliamların sürdüğünü görüyoruz. Bunun sona ermesi lazım. Bugün İstanbul'dan yapılan çağrı büyük bir çağrı" dedi.