Politika

Bakan Tunç 24 TV'ye konuştu: İnsanlık ittifakı İstanbul'da

24 TV'ye konuşan Adalet Bakanı Tunç, 'Muhteşem bir kalabalık var. İnsanlık ittifakı İstanbul'da. 7 Ekim'den sonra dünya meydanları doldu taştı ama bugün en büyük kalabalığı İstanbul'da görüyoruz' dedi.

1 Ocak 2026 Perşembe 09:41
Bakan Tunç 24 TV'ye konuştu: İnsanlık ittifakı İstanbul'da
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Büyük Gazze Yürüyüşü'nde 24 TV'ye açıklamalarda bulundu.

"İNSANLIK İTTİFAKI İSTANBUL'DA"

Bugün İstanbul'dan büyük bir çağrının yapıldığını belirten Bakan Tunç, "Muhteşem bir kalabalık var. İnsanlık ittifakı İstanbul'da. 7 Ekim'den sonra dünya meydanları doldu taştı ama bugün en büyük kalabalığı İstanbul'da görüyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Soykırım suçu işlendi dünyanın gözü önünde. Batılı ülkeler maalesef İsrail'in destekçisi oldu ama Türkiye hep adaleti savundu. Son barış anlaşmasından sonra da yine anlaşmayı ihlal ederek katliamların sürdüğünü görüyoruz. Bunun sona ermesi lazım. Bugün İstanbul'dan yapılan çağrı büyük bir çağrı" dedi.

