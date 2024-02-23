Bakan Tunç: Alım gücünü bundan sonra daha da artırmaya devam edeceğiz

Bartın Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu ile esnafı ziyaret eden Bakan Tunç, daha sonra Amasra ilçesine geçti.

AK Parti Amasra İlçe Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışına katılan Tunç, burada yaptığı konuşmada, 37 gün sonra sandık başına gidileceğini belirterek, seçimlerin hayırlı olmasını temenni etti.

Tunç, Amasra'ya bugüne kadar pek çok hizmet getirdiklerini dile getirerek, bundan sonra da bunu sürdüreceklerini kaydetti.

Karadeniz'deki doğal gaz keşfine değinen Tunç, "'Yok orada gaz' dediler, Filyos'a bağlandığında, 'hayır' dediler, 'sizi kandırıyor' demedi mi bu Cumhuriyet Halk Partililer? Dediler ama ne oldu orada? 4 yerli sismik araştırma gemimiz gazı keşfetti ve Filyos'a getirdi. Şimdi inşallah bütün Türkiye'ye dağıtıyoruz ve dağıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Bakan Tunç, gerçek belediyeciliğin AK Parti belediyeciliği olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra CHP'den devraldığı kenti nasıl yaşanır hale getirdiğini anlattı.

AK Parti'nin doğuş sebebinin de bu başarı olduğuna işaret eden Tunç, "İyi ki kurulmuş, iyi ki bu millet AK Parti'nin kurulmasını istemiş. 22 yıldan bu yana da ülkemizin ekonomisini 4 kat büyüttük. Enerji bağımsızlığını sağlayabilmemiz için, doğal gazından nükleer santraline varıncaya kadar, Gabar'daki teröristlerden temizlediğimiz dağlarda petrol çalışmalarına varıncaya kadar, savunma sanayimizdeki yerlilik oranımızı yakalayarak terörle mücadeledeki başarımıza varıncaya kadar ülkemizi dünya projeleriyle tanıştırmanın gayretini gösterdik ve göstermeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

- "YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Tunç, Türkiye'nin büyümesinden ve gelişmesinden rahatsız olanların olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İçte ve dışta şer güçler tabii ki bu sürede boş durmadı. Gezi olaylarıyla ortalığı ateşe vermeye çalıştılar hatta onların uzantıları buralarda tencere tava çalmaya da başlamıştı değil mi? Milleti huzursuz etmeye başlamışlardı. Neydi dertleri? Sadece Taksim'deki 2 ağaç mı? Milyonlarca ağacı biz diktik, toprakla buluşturduk. Ağaç sevgisi deyince bu bizim tartışmasız sevgimiz. Dolayısıyla orada 2 ağacı bahane ederek sokakları ateşe verme, hükümeti devirmenin gayreti içerisinde oldular. Başarabildiler mi? Başaramadılar. Sonra geldiler masa başında emniyet, yargı darbesiyle gerçekleştirmeye çalıştılar. Onu da başaramadılar.

Terörü azdırmaya çalıştılar. Hendekler kazdılar. Hatırlayın o günleri. MİT tırlarını, o MİT krizini, tüm bu şer şebekelerinin planlarını hatırlayın. Bunlarda da başarılı olamayınca ne yaptılar? 15 Temmuz hain FETÖ darbe kalkışmasıyla zannettiler ki Türkiye'nin yönetimini devralıp kendilerine göre o maşaları tutan o küresel güçler, Türkiye'nin yönetimini uydu yönetimi olarak sağlayıp bölgede özellikle güneyimizde bir terör devleti kurmaya kalkıştılar. Başarabildiler mi? Başaramadılar. Milletimizin şanlı direnişiyle Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşuyla karşı karşıya kaldılar. Milletçe Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek de yolumuza devam ediyoruz."

- "AK PARTİ SİYASETİNİN MERKEZİNDE İNSAN VAR"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk döneminde salgınla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Tunç, Rusya-Ukrayna savaşının ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini kaydetti.

Tunç, terörle mücadeleye, Doğu Akdeniz'i işgal etmeye kalkışan küresel güçlere karşı aldıkları tedbirlere, Libya'yla yapılan mutabakata, asker gönderilmesine ve Mavi Vatan'ın işgalden kurtarılmasına değinerek, "Pandeminin etkisi ve 6 Şubat depremleriyle elbette ekonomimizde de sarsılma oldu. Bu alım gücünün daha da artırılması noktasındaki çare nedir? O da inşallah yine AK Parti'dir, Cumhur İttifakı'dır, Recep Tayyip Erdoğan'dır. Halkımızın alım gücünü artırmak için gerekli tedbirleri almaya devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Bakan Tunç, 31 Mart'tan sonra 2028'e kadar seçimsiz geçecek bir süre olacağını işaret ederek, "Bir istikrar ortamı. Belediyelerde işinin ehli gerçek belediyeciliği uygulayacak, milletvekilleriyle belediye başkanlarının uyumlu olduğu, bakanlarıyla hükümetiyle uyumlu olduğu, yerel merkezi hükümet işbirliğiyle inşallah şehirlerimizi yeniden imar edeceğiz, daha yaşanılabilir hale getirmenin gayreti içerisinde olacağız." dedi.

AK Parti siyasetinin merkezinde insan olduğunu vurgulayan Tunç, "Hep insanı güçlendirmek için çalıştık 22 yıldan bu yana. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, eğitimden sağlığa, kültürden sosyal politikalara, adalete varıncaya kadar hep insanımız güçlü olsun dedik. İnsanımızı güçlendireceğiz ki aile güçlü olsun. Aile güçlü olsun ki toplum güçlü olsun. İstikrarlı kalkınma hamleleriyle ülkemizi büyütmeye, ekonomisini geliştirmeye, vatandaşlarımızın depremden, pandemiden etkilenen bu alım gücünü bundan sonra daha da artırmaya devam edeceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

Tunç, hakkaniyetli, dengeli, mazlumu, hukuku ve adaleti savunan dış politikada Türkiye eksenini oluşturmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Türkiye'yi terörün her türlüsünden arındırarak; çocuklarımızın, gençlerimizin huzurlu bir şekilde yaşayabileceği bir ülkeyi Türkiye Yüzyılı'nda inşallah inşa edeceğiz." dedi.

Programa, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan, MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Amasra Belediye Başkan adayı Ahmet Reis ve partililer katıldı.