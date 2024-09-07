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Politika

Bakan Tunç, Astana'ya gidiyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilecek 'Türk Devletleri Teşkilatı Adalet Bakanları 1'inci Toplantısı'na katılacak.

DHA7 Eylül 2024 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
Bakan Tunç, Astana'ya gidiyor
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak 8 Eylül Pazar günü Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla gerçekleştirilecek olan 5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın resmi açılışına katılacak.

Bakan Tunç, daha sonra Türk Devletleri Teşkilatı tarafından bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan 'Adalet Bakanları 1'inci Toplantısı'na katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubaniçbek Ömüraliyev, Azerbaycan Adalet Bakanı Farid Ahmedov, Kazakistan Adalet Bakanı Azamat Yeskaraev, Kırgızistan Adalet Bakanı Ayaz Baetov ve Özbekistan Adalet Bakanı Akbar Tashkulov'un da katılacağı toplantıda Bakan Tunç, konuşma yapacak. Teşkilata üye ülkeler arasında adalet alanında iş birliğinin değerlendirileceği toplantı sonunda katılımcı Adalet Bakanları tarafından hazırlanan ortak bildiri imzalanacak.

Bakan Tunç, ayrıca Kazakistan'da yerleşik Türk toplumu ile de bir araya gelecek.

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