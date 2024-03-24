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Politika

Bakan Tunç, Bartın'da

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Amasra ilçesinde esnafı ziyaret etti.

AA24 Mart 2024 Pazar 18:25 - Güncelleme:
Bakan Tunç, Bartın'da
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İlçe merkezinde kafe, restoran, bakkal, market gibi iş yerlerine giren Tunç, esnafla sohbet etti, işlerinde kolaylık diledi.

Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Kaleiçi ve Çekiciler Çarşısı'ndaki esnafı da ziyaret eden Tunç, vatandaşlarla selamlaştı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra partisinin Amasra Seçim İrtibat Bürosu'na geçen Tunç, aynı bölgede bulunan CHP Seçim İrtibat Bürosu'ndaki vatandaşlarla da sohbet etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ile AK Parti Amasra Belediye Başkan adayı Ahmet Reis'in eşlik ettiği Tunç, Küçük Liman ve Büyük Liman'da da tatilcilerle bir araya geldi.

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