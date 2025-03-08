Bakan Tunç: Bizden sonraki gelen nesil, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacak

Tunç, eşi Fatma Tunç ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Ankara Hakimevi'nde, Bakanlıkta görevli kadın hakim, savcı, katip ve infaz koruma memurunun katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı.

Katılımcılara karanfil vererek Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Tunç, programda yaptığı konuşmada, herkesin ramazan ayını tebrik etti.

Tunç, 8 Mart'a özel Bakanlık birimlerinde görev alan kadın çalışanlarla iftar sofrasını paylaşmak istediklerini belirterek, "Kadınların olduğu yerde huzur var, sevgi var, birlik var, beraberlik var, dayanışma var, güzellik var. O nedenle bu akşam bizlerle beraber olduğunuz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Ramazanın başta Gazze olmak üzere Müslümanların birliğine ve beraberliğine vesile olmasını dileyen Tunç, zulümlerin bittiği bir ay olmasını temenni etti.

Tunç, başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınların gününü kutlayarak, şunları kaydetti:

"8 Mart önemli, kadın önemli. Kadın ailenin temeli, ailenin direği. Kadın güçlü olacak ki aile güçlü olsun, aile güçlü olacak ki toplum güçlü olsun. Kadının güçlü olmadığı bir yerde aile güçlü olmaz ve ailenin güçlü olmadığı yerde de toplum güçlü olmaz. O nedenle kadını güçlendirme noktasındaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız, kadının güçlendirilmesi, ailenin güçlendirilmesiyle ilgili kararlılığı vurgulayan bir genelgeyi tüm kamu kurumlarına 'emir' olarak gönderdi ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Çünkü tarihimiz, kadın kahramanlarla dolu.

Biz onların torunlarıyız, İnebolu'dan çıkıp o topu, kağnı arabasıyla Ankara'ya bebeğiyle yetiştirmek için karlı dağlarda donan Şerife Bacı'nın torunlarıyız, Nene Hatunların torunlarıyız, Kara Fatmaların mirasıyız. Onların torunları sizler, bugünün kadınları, o kahramanların emaneti olan Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı sizler inşa edeceksiniz. Bizden sonraki gelen nesil, Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkesi yapacak. Terörsüz bir Türkiye'yi, birlik ve beraberlik içerisinde hiçbir ayrım yapmadan etnik kökeni ne olursa olsun kadınıyla erkeğiyle çocuğuyla yaşlısıyla genciyle yükseltmek ve güçlü kılmanın gayreti içinde olacağız."

- KADIN HAKİM VE SAVCI SAYISI, YÜZDE 406 ARTIŞLA 9 BİN 868 OLDU

Kadın haklarının genişletilmesi ve anayasada yapılan değişikliklerin kadına verilen değerin en büyük göstergesi olduğuna dikkati çeken Tunç, bunların uygulamaya yansıtılmasıyla ilgili çok önemli mesafeler alındığını kaydetti.

Tunç, kadına şiddet ve çocuk istismarının kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, Türk Ceza Kanunu'nda kadına yönelik işlenen suçlara verilen cezaları ağırlaştırdıklarını hatırlattı.

Kadını güçlendirmeye, kadın istihdamını artırmaya yönelik çok önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayan Tunç, "2002'de kadınların siyasete katılım oranı yüzde 4,4'tü, bugün yüzde 24'e çıktı. Kadın milletvekili oranı yüzde 20'ye yükseldi. Kadının iş gücüne katılımı 22-23 yıl önce sadece yüzde 27,9'du, yüzde 40'a yaklaştı. Yine kadın istihdamı yüzde 25'ten yüzde 32'ye yükseldi. Kadın istihdam sayısı 2005'te 4,7 milyonken bugün 11 milyona ulaştı. 12. Kalkınma Planı'nda kadının iş gücüne katılım oranındaki hedef, 2028 sonuna kadar yüzde 40 gözüküyor." diye konuştu.

Tunç, 2002'de 1847 olan kadın hakim ve savcı sayısının bugün yüzde 406 artışla 9 bin 868 olduğunu belirterek, şu anda 25 bin 657 hakim ve savcının yüzde 38'inin kadınlardan oluştuğunu bildirdi.

Adalet Akademisinde staj gören 3 bin 674 hakim ve savcı adayının 1943'ünün kadınlardan oluştuğunun altını çizen Tunç, Bakanlık olarak toplamda 95 bin 443 personelin 45 bin 882'sinin kadınlardan oluştuğunu dile getirdi.

Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili olarak çok önemli kampanyalar yaptığını belirterek, kız çocuklarının okullaşma oranının yükseldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesiyle ailenin korunması ve güçlenmesine yönelik gerekli tedbirleri alacaklarını dile getiren Tunç, "İnsanı güçlendirmek için eğitimden sağlığa sosyal politikalardan kültüre, adalete, güvenliğe, her alanda çalışmalar yapmak lazım. Bunun için 22 yılda çok önemli mesafeler aldık ve almaya devam edeceğiz. İnsanı güçlendirirken kadın daha güçlü olacak, aile daha güçlü olacak, çocuklar daha güçlü olacak ve geleceğin Türkiye'si de Türkiye Yüzyılı da daha güçlü bir şekilde inşa edilmiş olacak." ifadesini kullandı.