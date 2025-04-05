İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Nisan 2025 Cumartesi / 7 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,1137
  • EURO
    42,0543
  • ALTIN
    3710.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Tunç: Hukuk devleti ilkesini birlikte daha da yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz
Politika

Bakan Tunç: Hukuk devleti ilkesini birlikte daha da yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, avukatların mesleki koşullarını iyileştirmeye, savunma hakkının etkin kullanımını güçlendirmeye ve hukuk devleti ilkesini birlikte yüceltmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

AA5 Nisan 2025 Cumartesi 18:54 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Hukuk devleti ilkesini birlikte daha da yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz
ABONE OL

Bakan Tunç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, avukatlık mesleğinin önemine dikkati çekti.

Avukatlar Günü'nü kutlayan Tunç, avukatların yalnızca birer hak savunucusu değil, aynı zamanda toplumsal barışın, bireyin hak ve özgürlüklerinin, adil yargılanma hakkının güvencesi olduğunun altını çizdi.

Tunç, savunma makamının adalet sistemi içindeki yerinin hayati önemde olduğunu vurgulayarak, bağımsız, tarafsız ve etkin yargı için güçlü savunmanın gerekliliğine işaret etti.

Hukuk ve adalet için emek veren, mesleğini büyük özveriyle sürdüren tüm avukatlara teşekkür eden Tunç, "Adalet Bakanlığı olarak yargının kurucu unsurlarından biri olan avukatların mesleki koşullarını iyileştirmeye, savunma hakkının etkin kullanımını güçlendirmeye ve hukuk devleti ilkesini birlikte daha da yüceltmeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.