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Politika

Bakan Tunç: İslamofobi, bir insanlık suçudur ve hastalıktır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İslamofobi, bir insanlık suçudur ve hastalıktır. İnsan hakları ihlali olan İslamofobi'ye sessiz kalmak, haksızlığın yanında yer almaktır.' ifadelerini kullandı.

AA15 Mart 2025 Cumartesi 18:09 - Güncelleme:
Bakan Tunç: İslamofobi, bir insanlık suçudur ve hastalıktır
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Tunç, sosyal medya hesabından, Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İslamofobi'nin bir insanlık suçu ve hastalık olduğunu ifade eden Tunç, insan hakları ihlali olan İslamofobi'ye sessiz kalmanın, haksızlığın yanında yer almak olduğunu belirtti.

Kimliği, inancı, kültürü ne olursa olsun her insanın eşit haklara sahip olduğunu vurgulayan Tunç, "Irkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirme, insan haklarına aykırıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Günümüzde birçok ülkede İslamofobi'nin Müslümanları hedef aldığını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Maalesef günümüzde tüm eşitliklerin bir kenara bırakılarak birçok ülkede İslamofobi, Müslümanları hedef almakta, toplumsal huzuru ve birliği tehdit etmektedir. İslamofobi ile mücadele etmek, sadece Müslümanları savunmak değil aynı zamanda insanlık onurunu, barışı ve toplumsal eşitliği savunmaktır. İnsanların inançlarına, kökenlerine, kimliklerine saygı duyulduğu daha adil bir dünya elbet mümkündür. Nerede olursa olsun haksızlığın karşısında hiçbir zaman susmayan Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörizm, ırkçılık, İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve dünyada hakları ihlal edilen tüm mağdurlar için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
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