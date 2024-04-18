Bakan Tunç, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

Tunç, resmi ziyaret kapsamında geldiği Saraybosna'da, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Meçhul Asker Anıtı ve İzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Tunç'a, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de eşlik etti.

Ziyarette, Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

- TUNÇ, SDA GENEL BAŞKANI BAKİR İZETBEGOVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ



Adalet Bakanı Tunç, şehitlik ziyareti öncesinde Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Tunç, İzetbegoviç tarafından SDA Genel Merkez binasında karşılandı.