İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2024 Perşembe / 10 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5061
  • EURO
    34,7854
  • ALTIN
    2489.31
  • BIST100
    9524.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Politika

Bakan Tunç, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, resmi ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'deki Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

AA18 Nisan 2024 Perşembe 18:11 - Güncelleme:
Bakan Tunç, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti
ABONE OL

Tunç, resmi ziyaret kapsamında geldiği Saraybosna'da, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.

Meçhul Asker Anıtı ve İzetbegoviç'in mezarına çiçek bırakan Tunç'a, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin de eşlik etti.

Ziyarette, Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

- TUNÇ, SDA GENEL BAŞKANI BAKİR İZETBEGOVİÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Adalet Bakanı Tunç, şehitlik ziyareti öncesinde Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç ile bir araya geldi.

Tunç, İzetbegoviç tarafından SDA Genel Merkez binasında karşılandı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • Bakan Tunç
  • bosna herkes
  • kovaçi
  • kovaçi şehitliği

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.