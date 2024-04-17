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Politika

Bakan Tunç o iddiaları yalanladı: Gerçek dışı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bakanlığın görevde yükselme sınavında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır?' sorularının sorulduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.

AA17 Nisan 2024 Çarşamba 17:57 - Güncelleme:
Bakan Tunç o iddiaları yalanladı: Gerçek dışı
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Bakan Tunç, Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı sorularıyla ilgili iddialara ilişkin, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tunç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığımızın görevde yükselme sınavında 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç çocuğu vardır? Hz. Muhammed'in çocuklarının isimleri nelerdir?' sorularının sorulduğu iddiaları tamamen gerçek dışı ve büyük bir yalandır. Mülakatlarda bu yönde sorular kesinlikle sorulmamıştır. Bu iftirayı dillendirmek, siyaset malzemesi yapmak hiç kimseye yakışmaz. Yalan ve algılar üzerinden gündem oluşturmak ve dezenformasyondan medet ummak ahlaki değildir, siyasi etikle de bağdaşmaz."

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