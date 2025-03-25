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Politika

Bakan Tunç'tan net mesaj: Savunma sokakta değil yargı ile yapılır

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin, 'Kamu düzenini bozmak suçtur. Şiddet ifade özgürlüğünün aracı olamaz. Savunma sokakta değil yargı ile yapılır.' dedi. Öte yandan Bakan Tunç, 'Ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markaların isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır.' ifadelerini kullandı.

25 Mart 2025 Salı 15:04 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan net mesaj: Savunma sokakta değil yargı ile yapılır
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları:

Kamu düzenini bozmak suçtur.

Şiddet ifade özgürlüğünün aracı olamaz

Ülkemizin büyümesine katma değer sağlayan markaların isim isim hedef gösterilmesi, boykot çağrısı yapılması ve bu yolla ekonomimizin hedef alınması çok tehlikeli bir yaklaşımdır.

Savunma sokakta değil yargı ile yapılır. Sokağı karıştıran vandallar tek tek tespit ediliyor. Suç işleyen herkes adalet önünde hesabını verecek. Kamu düzenimizi korumaya devam edeceğiz.

Şiddet içeren gösteren insan haklarıyla bağdaşmaz. Sokakları terörize etmenin, suç teşkil ettiği unutulmamalıdır. Günlerdir yalanlarla Türk yargısına saldırılmaktadır. Polisimizi hedef göstererek çok tehlikeli girişimlerde bulunulmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın annesine alçakça hakaret edilmesini lanetliyoruz. Boykot çağrısı yapılması ve ekonomimizin hedef alınması çok yanlıştır.

Basın kuruluşlarının düşmanca bir tutumla isimlerinin anılması yuhalattırılması basın özgürlüğüne bir darbedir

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
  • Bakan Tunç
  • Yılmaz Tunç

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