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Politika

Bakan Tunç: Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin, “Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur” dedi.

IHA24 Temmuz 2024 Çarşamba 12:15 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil
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Bakan Tunç, Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerçekleştirilen AK Parti Grup toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Yılmaz, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine yönelik yapılan eleştirilere cevap vererek, "Sebepsiz yere hayvan öldürmek hapis cezasını gerektirir. Burada kanun teklifini okusunlar. O teklifte sebepsiz yere bir hayvan öldürme söz konusu değil, zaten bu suçtur. Dolayısıyla, insan sağlığına zarar veren, tehlike arz eden, hem insanlara hem de hayvanlara zarar veren hayvanlarla ilgili tedbir alınmasıyla alakalı bir konu. Bunu çarpıtmya hiç gerek yok. Bu eleştirileri yaparak bir siyasi sonuç çıkarmaya çalışanlar maalesef yanlış yapıyorlar. Özellikle meclisteki bağırmalar, çağırmalar hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

  • Yılmaz Tunç
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