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Politika

Bakan Tunç: Türk medyası 27 Mayıslarda, 28 Şubatlarda iyi sınav vermedi

Adalet ve Medya İlişkisi Paneli'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Türk medyası 27 Mayıslarda, 28 Şubatlarda iyi sınav vermedi. O günkü Türk medyasının manşetlerine baktığımız zaman, daha yakın tarihimizde “411 el kaosa kalktı” diye kılık kıyafet özgürlüğünün önünü açan bir meclis kararına karşı maalesef manşetler atılabildi' dedi.

31 Ekim 2024 Perşembe 11:20 - Güncelleme:
Bakan Tunç: Türk medyası 27 Mayıslarda, 28 Şubatlarda iyi sınav vermedi
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde "Adalet ve Medya İlişkisi Adalet Mülkün Temeli, Medya Gerçeğin Sesi Paneli"ne katılarak konuşma yaptı.

Bakan Tunç'un açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Türk medyası 27 Mayıslarda, 28 Şubatlarda iyi sınav vermedi. O günkü Türk medyasının manşetlerine baktığımız zaman, daha yakın tarihimizde "411 el kaosa kalktı" diye kılık kıyafet özgürlüğünün önünü açan bir meclis kararına karşı maalesef manşetler atılabildi"

"Türkiye olarak Filistin'deki mazlumların hakkının korunması, uluslararası hukuk anlamında o dosyalara delil teşkil edecek çok önemli belgeleri Türk medyası sağladı"

"Türk yargısı maalesef vesayetçi anlayışın arka bahçesi olarak görev yaptığı yıllarda, hukuk sistemimize çok zararlar vermişti ama onlar artık geride kaldı."

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