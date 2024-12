Bakan Tunç: Türkiye'yi her alanda geliştirmenin gayretinde olacağız

AK Parti Zonguldak 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan Tunç, AK Parti kurulduğunda ve iktidarın daha ilk yıllarında, vesayetçi direnişin engellemeleriyle karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye'yi ateşe vermek ve Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi iktidardan düşürmek için şer güçlerin devreye girdiğini ancak başaramadıklarını, her önleri kesilmeye çalışıldığında milletin kendilerine destek olduğunu kaydetti.

AK Parti'nin, ülkeyi yatırım hamleleriyle donatırken, ülkenin fiziki kalkınmasını sağlarken, diğer yandan da demokrasisini güçlendirmek, bu darbeci, vesayetçi anlayışa hiçbir zaman müsaade etmemek için yapısal reformları hayata geçirdiğini anlatan Tunç, Türkiye'nin her tarafını eserlerle donattıklarını, en ücra noktada bile AK Parti'nin eserleri olduğunu belirtti.

Tunç, Türkiye'yi her alanda güçlü kılmak için ekonomide güçlü olmanın önemine değinerek, Rusya-Ukrayna krizi, Suriye'deki iç karışıklıklar, salgın ve 6 Şubat 2023 depremleriyle ekonominin olumsuz etkilendiğini kaydetti.

Memurun, işçinin, emeklinin alım gücünü artırmanın gayretinde olacaklarını dile getiren Tunç, bunu yine AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başaracağını ifade etti.

Tunç, Türkiye'yi yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşturmanın gayretinde olduklarının altını çizerek, "AK Parti'mizin 22 yıldan bu yana kesintisiz dünya tarihinde görülmemiş bir başarıyı elde etmesinin sebebi kalkınmacı, reformcu, icraatçı olması, icraatlarında hep milletinin sesine kulak vermesi, milletini temsil etmesi, milli iradeyi esas alması, adaletli olması, sosyal adalete önem vermesi. Tüm bunları yaptığımız için bugün 22 yıldan bu yana milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'dan, AK Parti'den, Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmedi, yine vazgeçmeyecek." diye konuştu.

AK Parti'nin dış politikasına değinen Tunç, "İnsancıldır, hakkaniyete, adalete dayalıdır. 22 yıldan bu yana bu dış politikayı gözettik ve mazlumların sesi olduk. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, mazlumların sığınağı oldu. O mazlumların sığınağı olan o merkezi hazmedemeyenler var. Biz hep doğrunun yanında olmaya, mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Suriye'de böyle yaptık." ifadelerini kullandı.

Tunç, muhalefetin "Türkiye'nin Suriye'de ne işi var?" dediğini anımsatarak, "Bir terör devleti kurulmaya çalışılırken 2016'da, hemen hain kalkışmanın bir ay sonrasında Fırat Kalkanı Harekatı'yla küresel güçlere, 'Burada terör devleti kurdurtmayız' dedik. Şimdi 15 Temmuz hain kalkışmasının hangi sebeple yapıldığını anlayabiliyor muyuz? Türkiye'de kendilerine göre bir uydu yönetimi oluşturacaklardı. O Fırat Kalkanı Harekatı yapılmamış olacaktı. İşte bu mücadeleyi devam ettirdik. Zeytin Dalı Harekatı'nı, Barış Pınarı Harekatı'nı yaptık ve orada bir terör devletinin kurulmasını engelledik." şeklinde konuştu.

- "TÜRKİYE'Yİ HER ALANDA GELİŞTİRMENİN GAYRETİNDE OLACAĞIZ"

Türkiye olarak o mazlumların yanında olduklarını aktaran Bakan Tunç, "'Türkiye'nin Suriye'de ne işi var' diyenlere itibar etseydik biz bugün terör devletine, terör oluşumuna orada engel olabilir miydik? 'Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var' dediler hep. Bizi bu nedenle karalamaya çalıştılar. 'Suriyelilerin Türkiye'de ne işi var' diyenlere itibar etseydik biz orada çocukların, kadınların, mazlumların, milyonlarca insanın katledildiği bir durumda, vicdan azabı çekmez miydik?" diye konuştu.

Mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Tunç, "Gelinen noktada Suriye'de gelişen bu durum karşısında bütün dünya, Türkiye'nin dış politikasını takdir ediyor. Türkiye bölgede hesaba katılmadan hiçbir yapılanmanın mümkün olamayacağını bütün dünya anlamış bulunuyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi o mazlumlar bir zafer kazandı, diktatör devrildi. Türkiye'nin ana muhalefet lideri, 'Esad'la masaya oturmak lazım' diyebildi. Bunların vizyonu bu kadar. " ifadelerini kullandı.

Tunç, her zaman doğrunun yanında olmaya devam edeceklerini, Türkiye'yi her alanda geliştirmenin gayretinde olacaklarının altını çizerek, Türkiye'yi terörün her türlüsünden kurtararak terörsüz bir Türkiye'yi, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini, bunu milletle beraber yapacaklarını dile getirdi.

Türkiye'nin birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin zaman zaman devreye girmeye çalışacaklarına dikkati çeken Tunç, "O nedenle hep uyanık olacağız. Bundan sonra bu ülkede darbeci anlayışa geçit vermemek için yapısal reformlar yaptık. Anayasamızı daha da demokratikleştirdik. Ama bu yeterli mi? Elbette ki bunu yeterli görmüyoruz. Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına başladık. Bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Darbecilerin yazdırdığı, seçilmeyen kişilerin bir araya geldiği ve oluşturduğu bir anayasa. Milletimizin demokratik siyasi hayata bir an önce geçebilmesi için onay verdiği bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz. Anayasamız bugüne kadar madde sayısından fazla değişiklikle karşı karşıya kaldı. Adeta bir yamalı bohçaya dönüştü. O nedenle Anayasamızın maddeleri arasındaki çelişkiler birtakım problemlere yol açıyor. Yargı kurumlarımızın, yüksek yargı kurumlarımızın farklı yorumladığı maddeler var. O nedenle ileride bu farklı yorumların krize dönüşmemesi için yeni, demokratik, sivil, katılımcı bir anayasayı milletimize hediye etmek zorundayız. Bunu parlamentomuz inşallah başaracak." diyerek sözlerini tamamladı.

- "EN BÜYÜK MÜCADELEMİZ TERÖRLE, VESAYETLE MÜCADELEYDİ"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur da milletin her bir ferdinin geleceğe dair umutlarının köreldiği Türkiye tablosunu devraldıklarını belirterek, AK Parti'nin 22 yıl önce odak noktasına milleti alan siyaset anlayışıyla başladığı kutlu yürüyüşünde hem hak ve özgürlükler hem de eser ve hizmet anlamında büyük reformları hayata geçirdiğini kaydetti.

En büyük mücadelelerinin terörle, vesayetle olduğunu dile getiren Uygur, "Her gün bir şehit haberiyle uyandığımız terörle anılan Gabar'daki petrolümüzle, terörle anılan Hakkari'mizin dağlarının turizm merkezi haline getirilmesiyle, Osmangazi Köprümüzle, Çanakkale Köprümüzle, İstanbul-İzmir oto yolumuzla, yüzde 20'lerden yüzde 80'lere uzanan yerli ve milli savunma sanayimizle, TCG Anadolu gemimizle, İHA ve SİHA'larımızla, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını Allah'ın izniyle ardına kadar o kazanımlarımızla Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde açtık." ifadelerini kullandı.

Kongrede, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Saffet Bozkurt ve Muammer Avcı ile AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan da konuşma yaptı.

Salonda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da canlı olarak takip edildi.

Tek listeyle girilen seçimde Mustafa Çağlayan, partisinin il başkanlığına yeniden seçildi.