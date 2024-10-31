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Politika

Bakan Tunç, Özgür Özel'e sert çıktı: Yargıyı tehdit asla kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yargıyı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Bakan Tunç, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez' dedi.

31 Ekim 2024 Perşembe 22:20 - Güncelleme:
Bakan Tunç, Özgür Özel'e sert çıktı: Yargıyı tehdit asla kabul edilemez
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Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Esenyurt Belediye Başkanı hakkında yürütülmekte olan adli soruşturma ile ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı ve yargı mensuplarının hedef gösterilerek tehdit edilmesi ve etki altına alınmaya çalışılması asla kabul edilemez.

Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir. Yargıyı tehdit etmek kimsenin hakkı da haddi de değildir. Anayasamızın 138. maddesine göre; Hakimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez.

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz.

Bağımsız yargıya müdahale anlamına gelen bu tür çirkin söylem ve davranışlar Hukuk Devletinde asla korunamaz.

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