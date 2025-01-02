Bakan Tunç, Adalet Bakanlığınca 2024'te yapılan hizmetleri anlatan paylaşımlar yaptı, değerlendirmelerde bulundu.

2024'teki faaliyetler kapsamında yargı paketlerinden birim çalışmalarına, fiziki altyapıdan insan kaynaklarına kadar yapılan faaliyetlere ilişkin istatistiklerin yer aldığı paylaşımlarını görsellerle detaylandıran Tunç, "Daha güvenilir ve erişilebilir adalet sisteminin tesisi için reform irademizi planlı ve kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz." vurgusu yaptı.

Paylaşımlarında 8. ve 9. yargı paketleriyle hayata geçirilen düzenlemelere yer veren Tunç, "8. Yargı Paketi'yle yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılarak hızlandırılması, hak arama hürriyetinin genişletilmesi, suçla etkin mücadelenin sağlanması, kişisel verilerin etkili bir şekilde korunması amacıyla önemli düzenlemeler yaptık." ifadelerini kullandı.

"Adalet, demokratik bir toplumda her bireyin haklarının korunması için vazgeçilmezdir." diye konuşan Tunç, "9. Yargı Paketi'yle adil yargılanma hakkı kapsamında mahkemeye erişim hakkını güçlendiren, arabuluculuk görüşmelerinin etkinliğini ve arabuluculuk sonucunda verilen kararın icrasını artıran, makul sürede yargılanma hakkını tahkim eden, savunma hakkının temsilcisi olan avukatların haklarını güçlendiren, e-Satışlarda vatandaşımızın mülkiyet hakkını koruyan ve oluşabilecek istismarları önleyen önemli düzenlemeleri hayata geçirdik." bilgisini paylaştı.

2 BİN 659 MAHKEME KURULDU

Bakan Tunç, 2024'te adalet hizmetlerinin etkinliğinin artırılması için fiziki altyapının güçlendirildiğini ve yeni mahkemelerin kurulduğunu belirtti.

İhtiyaç duyulan yerlerde 2 bin 659 mahkeme kurulduğunu aktaran Tunç, "Yargı sistemini daha da ileriye taşımak, vatandaşlarımızın memnuniyetini en üst noktaya çıkarmak için adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Adalette insan unsurunu güçlendirdiklerini vurgulayan Tunç, hakim ve savcı yardımcılığı uygulaması ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nın hukuk sistemine kazandırıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, "Hakim ve savcı yardımcılığı sınavını kazanan 1075 hakim ve savcı yardımcımız görevlerine başladı. Son bir yılda atamalarını gerçekleştirdiğimiz 1195 hakim ve savcımızla tarafsız ve bağımsız yargı teşkilatının gücüne güç kattık." paylaşımını yaptı.

"1 MİLYON 217 BİN 218 E-DURUŞMA YAPILDI"

Adalet Bakanı Tunç, yargı alanında dijital dönüşümle adalet hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırdıklarını dile getirdi.

Tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen proje ve uygulamalarla işlemleri hızlandırdıklarına işaret eden Tunç, böylece zamandan, kaynaklardan ve masraflardan tasarruf sağlandığını kaydetti.

Yılmaz Tunç, "57 kurumla 186 entegrasyona sahip UYAP, dünyaya örnek bir uygulama oldu. 2024 yılında SEGBİS üzerinden 1 milyon 438 bin 984 görüşme gerçekleştirildi. Aynı zaman diliminde 1 milyon 217 bin 218 e-Duruşma yapıldı ve 67 milyon 144 bin 776 e-Tebligat gönderildi." ifadelerini kullandı.

CEZADA 229 BİNDEN, HUKUKTA 826 BİNDEN FAZLA UYUŞMAZLIK SONUÇLANDIRILDI

Bakan Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları uzlaştırma ve arabuluculuk uygulamalarıyla ilgili 2024 verilerini açıkladı.

Söz konusu yöntemlerin adalete erişimi güçlendirdiğine ve anlaşmazlıkları dostane bir şekilde çözüme kavuşturarak toplumsal barışa katkı sunduğuna işaret eden Tunç, "2024 yılında ceza soruşturmalarında 229 bin 639 dosyayı uzlaşmayla sonuçlandırdık. Hukuk uyuşmazlıklarında ise 826 bin 548 dosyada anlaşma sağladık. Adalet Bakanlığı olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz." bilgisini paylaştı.

Geçen yıl Bursa ve Denizli'deki Adli Tıp Grup Başkanlığı binalarının açılışını gerçekleştirdiklerini belirten Tunç, Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı binasının da temelini attıklarını anımsattı.

Konya, Denizli, Samsun ve Kayseri'de 4 adli tıp grup başkanlığı ile nüfusu yoğun 8 ilçede şube müdürlüklerinin faaliyete geçtiğini aktaran Tunç, "Adli tıp hizmetini 81 ilimizin tamamında 16 grup başkanlığı ve 134 şube müdürlüğüyle ilçelere kadar uzanan bir hizmet ağını oluşturarak daha etkin hale getirdik." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, hükümlülerin tekrar suç işlememesi için ıslahına ve toplumun bir parçası haline getirilmesine de büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu konuda önemli adımlar atıyoruz. İşyurdu müdürlüklerimizde birçok alanda mesleki eğitim verdiğimiz hükümlüleri, atölye ve tesislerimizde üretim süreçlerine dahil ederek meslek sahibi yapıyoruz. İnsan onurunu ön planda tutan modern infaz sistemi çerçevesinde işyurtlarımızın hizmetlerini artırmaya devam edeceğiz." paylaşımını yaptı.

40 YENİ NOTERLİK AÇILDI

Adalet Bakanı Tunç, noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve hizmet kalitesini artırma adına faaliyetlerin 2024'te de devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl yeni noterliklerin açıldığını aktaran Tunç, "Noterlik hizmetlerini geliştirmek ve vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırmak için önemli adımlar attık. 2024 yılında 40 yeni noterlik ihdas ettik. 2002 yılında 1231 olan noterlik sayısını 2 bin 383'e yükselttik. Noterlik kurumunu daha üst seviyelere çıkarmak ve daha kaliteli hizmet sunabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." ifadesini paylaştı.

Bakan Tunç, çocukların yargı süreçlerinde örselenmemesi, üstün yararının gözetilmesi, gerek suç mağduru gerekse suça sürüklenen çocukların yetişkinlerden ayrı ortamlarda yargı hizmeti alması için adliyelerdeki adli görüşme odalarının yaygınlaştırıldığını ifade etti.

Yılmaz Tunç, "Onarıcı adalet yaklaşımıyla 2024 yılı içerisinde 4 adliyede 4 adli görüşme odası kurduk. Bursa ve Eskişehir Çocuk Adalet Merkezlerini açtık. Çocuklarımızı korumak ve desteklemek için çalışmalarımızı kesintisiz sürdürecek, onları daha güvenli bir geleceğe kararlılıkla hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Adalet Bakanı Tunç, adalete güvenin daha da artması, vatandaşların yargı hizmetlerinden en adil ve en etkin şekilde yararlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin en geniş anlamıyla kullanılabilmesinin temel amaçları olduğunu bildirdi.

Bu amaç doğrultusunda yargı alanında gelecek dönemdeki hedefleri belirleyecek Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlıklarının tamamlandığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Temel hak ve özgürlükleri daha da kuvvetlendirecek, toplumumuzda adalet duygusunu daha da güçlendirecek olan Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlıklarını tamamladık. Hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir, gecikmeyen bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Yargı Reformu Strateji Belgemiz için ilgili tüm kesimlerin görüşlerine büyük önem verdik. 55 bin 766 vatandaşımızın görüş ve önerisini aldık. Belgemizde yer alan hedeflerimizi kararlılıkla hayata geçirecek, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapacağız."