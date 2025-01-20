Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya platformu "X" üzerinden paylaşımda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarını hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamaların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

Anayasanın 138. maddesini hatırlatan Tunç, "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak hukuk devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur" dedi.