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Politika

Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Tehditkar açıklamalar kabul edilemez

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, 'tehdit' ve 'terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' suçlarından hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösteren 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez' dedi.

IHA20 Ocak 2025 Pazartesi 15:39 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na tepki: Tehditkar açıklamalar kabul edilemez
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya platformu "X" üzerinden paylaşımda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarını hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamaların kabul edilemeyeceğini vurgulayan Bakan Tunç, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti.

Anayasanın 138. maddesini hatırlatan Tunç, "Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak hukuk devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur" dedi.

İmamoğlu hakkında soruşturma

Bulunulan makamların, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmayacağından bahseden Bakan Tunç, "Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır. Yargı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" paylaşımına yer verdi.

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