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Politika

Bakan Tunç'tan İsveç'teki menfur saldırıya tepki: Hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz, bu durum hiçbir demokratik hukuk devletinde korunamaz.' dedi.

AA28 Haziran 2023 Çarşamba 17:10 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan İsveç'teki menfur saldırıya tepki: Hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, söz konusu eyleme izin verilmesini "skandal" olarak değerlendirdi.

Din ve vicdan özgürlüğünün en temel insan hakkı olduğunu vurgulayan Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların kutsallarına hakaret, düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez, hiçbir mahkeme kararı bu hakareti meşrulaştıramaz, bu durum hiçbir demokratik hukuk devletinde korunamaz. Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi özellikle Müslümanlar için içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır. Özellikle NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin müttefiki olmak isteyen İsveç'in yetkili makamları, özgürlük kisvesi altında ülkesinde birbirini takip eden hukuksuzluklara ve provokasyonlara son vermeli, gerekli tedbirleri almalıdır."

  • Kuran-ı Kerim yakılması
  • İfade özgürlüğü
  • Yılmaz Tunç

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