Bakan Tunç'tan İşyurtları açıklaması: Her yıl ortalama 60 bin hükümlü çalışıyor

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ceza adaletinin amacının toplumu suçtan korumak olduğunu vurguladı.

Ceza infaz aşamasında gerçekleştirilen uygulamalarla hükümlülerin ıslahı ve yeniden topluma kazandırılması için çalıştıklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Bu amaç doğrultusunda İşyurtları Kurumumuz aracılığıyla işbaşı meslek eğitimi veriyor ve 200'den fazla meslek dalında üretim faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Türkiye genelinde 371 İşyurdu Müdürlüğünde, 1700 atölye ve tesiste her yıl ortalama 60 bin hükümlü ve tutuklu çalışıyor. İşyurtlarımız, üretimin hiç durmadığı bir fabrika gibi faaliyet gösterirken, atölyelerde üretilen yerli ürünleri vatandaşlarımızın hizmetine sunarak milli ekonomimize de katkı sağlıyoruz."