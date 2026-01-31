Bakan Tunç'tan muhalefete ''karalama siyaseti'' tepkisi: Biz icraat ürettik

Bartın Üniversitesi konferans salonunda "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Bartın'da inşa edilecek 1620 sosyal konutun hak sahipleri için düzenlenen "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekiliş Töreni"nde konuşan Tunç, bugün, 3 yıl önce 6 Şubat Depremleri'nde yerle bir olan 11 ilde 455 bin konutu 2,5 yılda inşa eden ve ülke genelinde de 500 bin sosyal konutu açıklayarak vatandaşlarını ev sahibi yapmak isteyen bir Türkiye olduğunu söyledi.

Milletin refahı için çalışmaya, gece gündüz demeden koşturmaya devam edeceklerini belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her kabine toplantısında birinci gündem maddesinin deprem bölgesi olduğunu ve orada yapılan çalışmaların durumunu yakından takip ettiğini aktardı.

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bununla da kalmayıp vatandaşların kiradan kurtularak ev sahibi olması için 500 bin sosyal konut projesini başlattığını anımsatarak, "İnşallah söz verdiğimiz bir zaman diliminde kuraları çekiyoruz. Söz verdiğimiz bir zaman diliminde inşaatlara başlıyoruz, bitiriyoruz. Yeni projelerle yeniden yola devam ediyoruz." diye konuştu.

Sadece konut alanında değil, her alanda ülkeyi geliştirdiklerini ve kalkındırdıklarını vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"Sadece Türkiye'yi fiziki kalkınma anlamında altyapı üstyapı yatırımlarıyla değil, aynı zamanda demokratik kalkınmasını da sağladık. Vesayetçi anlayışı, darbeci anlayışı ortadan kaldırdık milletimiz sayesinde. Temel hak ve özgürlükleri güçlendirdik. Ayrımcılığı ortadan kaldırdık. 81 vilayetin tümüne eşit hizmet götürdük. Bartın'a üniversite kurmuşsak Şırnak'a da kuracağız dedik. Zonguldak'ın Çaycuma'sına havaalanı yapmışsak Hakkari'nin Yüksekovası'nda da olacak dedik ve oldu. Hiçbir ayrım yapmadan her yere eser götürdük. Eser siyaseti yaptık. Muhalefet karalama siyaseti yaparken, engelleme siyaseti yaparken biz hep eser ürettik, icraat ürettik. Milletimiz için çabaladık. İşte onun için de 23 yıldan bu yana bu millet Recep Tayyip Erdoğan'dan vazgeçmedi. Yine vazgeçmeyecek. Çünkü bu millet icraata bakar. Bu millet eser siyasetine bakar. Bu millet hizmete bakar. Kimin iş yaptığını takdir eder. Kimin ise karalamayla meşgul olduğunu, kimin engelleme siyaseti izlediğini çok iyi bilir. Yeri geldiğinde bunun cevabını sessiz bir şekilde verir."

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ VE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ"

Yatırım hamlelerinden nasibini alan Bartın'ın da büyük bir mesafe kaydettiğini vurgulayan Tunç, AK Parti iktidarının ardından ilde gerçekleştirilen baraj, yol, liman, üniversite projelerinden örnekler verdi. Tunç, milletin karşı gelenle iş yapanı çok iyi ayırt ettiğini belirterek, hizmet etmeye, icraat yapmaya, yerel yöneticilerle kol kola çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

TOKİ'nin ülke genelinde olduğu gibi Bartın'da da çok büyük yatırımlar yaptığına dikkati çeken Tunç, TOKİ'nin sadece konut yapmakla kalmadığını, 150 dönümlük millet bahçesi, 2 ilkokul, 6 aile sağlığı merkezi, 14 iş yeri ve 4 cami yaptığını anlattı.

Bakan Tunç, TOKİ'nin bunların dışında da kentteki birçok eserde imzasının olduğunu ve bugün de 1620 konutun kurasının çekileceğini belirterek, "Bugüne kadar tamamlanan ve devam eden 2 bin 840, yaklaşık 3 bine yakın konut var. Dolayısıyla toplamda artık neredeyse 5 bine yakın konutu Bartın'a kazandırmış oluyoruz bu kurasını çektiklerimiz tamamlandığında. Bartın'da ev sahibi olmak isteyen herkesi inşallah ev sahibi yapıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı olarak, Türkiye genelinde sadece fiziki kalkınma hamleleri değil, "Terörsüz Türkiye'yi" ve "Türkiye Yüzyılı"nı inşa edeceklerini vurgulayan Tunç, "Sayın Devlet Bahçeli'nin grup konuşmasıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecini, terörsüz bölge olarak da inşallah, biz bunu böyle söylüyoruz ve çocuklarımızı, geleceğimizi daha garanti altına almak, huzurlu bir geleceğe kavuşturmak ve Türkiye Yüzyılı'nı daha hızlı bir şekilde inşa etmek için gecemizi gündüzümüze katmaya devam edeceğiz." dedi.

"TOKİ ULUSLARARASI MARKA HALİNE GELDİ"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver ise TOKİ'nin sıradan bir marka iken uluslararası markaya sahip kurum haline geldiğini ve şu ana kadar 1 milyon 800 bine yakın konut yaptığını bildirdi.

Suver, Türkiye'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine büyük bir gayretle ulaşacağını belirterek, ülkenin yalnızca konut, altyapı, eğitim ve sağlıkta değil, her alanda parmakla gösterilen bir konuma erişeceğini ifade etti.

TOKİ Başkan Yardımcısı Murat Aydın da kurum olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir yanında binlerce projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Ev sahibi olmayan tek bir vatandaş kalmayana kadar TOKİ projelerinin devam edeceğini aktaran Aydın, "Yeni üreteceğimiz konutlar yatay mimariye uygun, kaliteli, depremlere karşı güvenli, mahalle kültürünün tüm güzelliklerini yaşatacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte olacaktır." dedi.

Aydın, TOKİ olarak millete güvenli ve kontrollü yapılar sunma, daha güzel şehirlerde ve konutlarda yaşatma gayreti ve kararlılıklarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programda, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından noter huzurunda çekilen kuralarla hak sahipleri belirlendi.