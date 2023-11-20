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Politika

Bakan Tunç'tan Ogün Samast açıklaması

Ogün Samast hakkındaki yeni iddianame ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Tunç, '2007'de yargılama devam ederken konunun terör örgütü ya da 220 kapsamında örgüt hususları tartışıldı. Darbe girişiminden sonra bu cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediği ile ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. Yeni iddianame çocuk mahkemesine sunuldu. Bu kapsamda da yargılama devam edecek. Dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek doğru değil. Yargı makamları gerekli değerlendirmeyi yapacaktır.' dedi.

20 Kasım 2023 Pazartesi 12:15 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Ogün Samast açıklaması
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Noterler Birliği'nde düzenlenen 'Yarının Dünyasında Bugünün Çocuk Hakları' konulu panele katıldı. Bakan Tunç, panel sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarından satırbaşları:

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi istikrar sistemidir."

"Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılamaz."

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİ

"İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesinde mutlaka yargılanacak"

"Filistin meselesinde uluslararası sistem ateşkesin sağlanması noktasında etkisiz kalmaya devam ediyor"

" Türkiye olarak adaleti savunmaya devam edeceğiz."

OGÜN SAMAST HAKKINDA YENİ İDDİANAME

" 2007'de yargılama devam ederken konunun terör örgütü ya da 220 kapsamında örgüt hususları tartışıldı. Darbe girişiminden sonra bu cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediği ile ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. Yeni iddianame çocuk mahkemesine sunuldu. Bu kapsamda da yargılama devam edecek."

"Dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek doğru değil."

"Yargı makamları gerekli değerlendirmeyi yapacaktır."

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