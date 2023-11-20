Bakan Tunç'tan Ogün Samast açıklaması

Adalet Bakanı Tunç'un açıklamalarından satırbaşları:CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ
"Sistemde revizyon ihtiyacı varsa bundan kaçınılamaz."
"İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesinde mutlaka yargılanacak""Filistin meselesinde uluslararası sistem ateşkesin sağlanması noktasında etkisiz kalmaya devam ediyor"" Türkiye olarak adaleti savunmaya devam edeceğiz."OGÜN SAMAST HAKKINDA YENİ İDDİANAME
" 2007'de yargılama devam ederken konunun terör örgütü ya da 220 kapsamında örgüt hususları tartışıldı. Darbe girişiminden sonra bu cinayetin FETÖ'nün amaçları doğrultusunda işlenip işlenmediği ile ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. Yeni iddianame çocuk mahkemesine sunuldu. Bu kapsamda da yargılama devam edecek."
"Dosyaların evveliyatını bilmeden hüküm vermek doğru değil."
"Yargı makamları gerekli değerlendirmeyi yapacaktır."