İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2024 Pazartesi / 1 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7261
  • EURO
    36,5868
  • ALTIN
    2931.89
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Tunç'tan Özel'in sözlerine tepki: Düzeysiz ifadeler kabul edilemez
Politika

Bakan Tunç'tan Özel'in sözlerine tepki: Düzeysiz ifadeler kabul edilemez

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlara yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerektiğini belirtti.

AA2 Aralık 2024 Pazartesi 07:26 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Özel'in sözlerine tepki: Düzeysiz ifadeler kabul edilemez
ABONE OL

Tunç, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında, 26 Kasım'da partisinin grup toplantısı ile Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde yaptığı basın açıklamasındaki sözlerine tepki gösterdi.

Yargının üç sacayağından biri olan ve savunma hakkının temsilcisi konumundaki avukatlık mesleğinin, adaletin ve hakkın peşinden gitmek için verilen kutsal bir mücadelenin adı olduğunu belirten Tunç, savunma hakkının koruyucusu avukatları, avukatlık mesleğini küçümseyen sorumsuz ifadeler kullanmanın ana muhalefet partisinin genel başkanına yakışmadığını aktardı.

"Adil yargılama hakkının sigortası olan avukatlarımıza yönelik ifade özgürlüğü sınırını aşan yakışıksız sözlerden herkesin kaçınması gerekir." ifadelerini kullanan Tunç, daha önce hakim ve cumhuriyet savcılarını hedef alan, yargıya yönelik asla kabul edilemeyecek ifadeler kullanan CHP Genel Başkanı Özel'in şimdi de avukatları küçümseyen sözlerle yakışıksız bir dil kullanmaya devam ettiğini belirtti.

Tunç, "Bir meslek grubunu yaralayıcı, özensiz ve düzeysiz bir dil kullanmak kimseye fayda sağlamaz. Hakaret diline ve hakaret siyasetine aziz milletimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müsaade etmeyecektir. Sadece avukatlık mesleğine değil, görevini layıkıyla ve fedakarca yapan hiçbir meslek grubuna karalayıcı, küçümseyici sözler sarf edilmemelidir. Bu özenli tavır sorumluluk sahibi herkesin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.