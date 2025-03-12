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Politika

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki: Bu çok çirkin bir ifade

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili devam eden soruşturma hakkındaki sözlerine ilişkin, 'CHP Genel Başkanı 2 haftadan beri grup toplantısında bu konuyu gündeme getirerek, sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığına dair bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu çok çirkin bir ifade. Bu acı konu üzerinden polemik yapmamak lazım. Yargı kendi mecrası içerisinde mutlaka sorumluları bulacaktır. Birilerini sorumluluktan kurtarma çabası varsa bu doğru değil. Ucu nereye dokunursa dokunsun rapor ortaya çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak' dedi.

IHA12 Mart 2025 Çarşamba 12:52 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e tepki: Bu çok çirkin bir ifade
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Bakan Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili İstanbul Üniversitesi uzmanları tarafından hazırlanan bilirkişi raporu hakkındaki soru üzerine Tunç, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nin bu konudaki uzman akademisyenleri tarafından bilirkişi raporu hazırlanıyor. Çok kısa süre içerisinde de dosyaya sunulur. 78 canımızı kaybettik. Milletçe büyük bir acı yaşadık" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili devam eden soruşturma hakkında sözlerine ilişkin de Tunç, "Bu konu polemik yapılabilecek bir konu değil. CHP Genel Başkanı 2 haftadan beri grup toplantısında bu konuyu gündeme getirerek, sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığına dair bir algı oluşturmaya çalışıyor. Bu çok çirkin bir ifade. Bu acı konu üzerinden polemik yapmamak lazım. Yargı kendi mecrası içerisinde mutlaka sorumluları bulacaktır. Sayın Özel'in neyi ifade etmek istediğini de çok iyi biliyoruz. Burada birilerini sorumluluktan kurtarma çabası varsa bu doğru değil. Ucu nereye dokunursa dokunsun rapor ortaya çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

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