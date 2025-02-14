İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2025 Cuma / 16 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2209
  • EURO
    38,0122
  • ALTIN
    3413.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Açıklamaları Hukuk Devletiyle bağdaşmıyor
Politika

Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Açıklamaları Hukuk Devletiyle bağdaşmıyor

Ulus Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TÜSİAD'ın açıklamalarına tepki göstererek, 'Dün Genel Kurulları'nda yapmış oldukları talihsiz açıklamalar Hukuk Devletiyle bağdaşan açıklamalar değildir. TÜSİAD eski Türkiye'de kalmış. Hiçbir kuruluş kendini millet iradesi ve hukuk üstünde göremez.' dedi.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 14:38 - Güncelleme:
Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Açıklamaları Hukuk Devletiyle bağdaşmıyor
ABONE OL

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* (TÜSİAD) Dün Genel Kurulları'nda yapmış oldukları talihsiz açıklamalar Hukuk Devletiyle bağdaşan açıklamalar değildir.

* Bu sözler yargıyı hedef alan, hukuk devletini hedef alan, yargıyı ve siyaseti yönlendirmeye çalışan söylemler olduğunu ve artık bunların eski Türkiye'de kaldığını biz hep söylüyoruz, bunlar hâlâ eski Türkiye'de kalmışlar maalesef.

* Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir.

* Bir takım endekslerle Türkiye'yi karalamaya yönelik bazı listelerle, Türkiye'yi daha demokrasi bile olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerle kıyaslayarak onları Türkiye'nin önünde gösteren endekslere ve kara propaganda amaçlı listelere itibar edemeyiz.

* Eğer Türkiye'de yatırım ortamı gelişmeseydi, hukuk güvenliği sağlanmasaydı bugün gerek ihracatta, gerek yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde bu denli başarı sağlanabilir miydi?

* Eğer Türkiye'de hukuk güvenliği olmasa yabancı sermaye Türkiye'ye gelir mi? Yabancı yatırımcı 15 milyardan 272 milyar liraya Türkiye'deki doğrudan yabancı sermaye yatırımını bu noktaya ulaştırabilir mi?

* Masa başında hazırlanan ve hiçbir kritere dayanmayan bu endekslerle ülkemizi karalamak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyiz ve milletimiz de bunun farkında.

  • yılmaz tunç
  • tüsiad
  • tepki

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.