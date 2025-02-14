Bakan Tunç'tan TÜSİAD'a tepki: Açıklamaları Hukuk Devletiyle bağdaşmıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulus Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* (TÜSİAD) Dün Genel Kurulları'nda yapmış oldukları talihsiz açıklamalar Hukuk Devletiyle bağdaşan açıklamalar değildir.

* Bu sözler yargıyı hedef alan, hukuk devletini hedef alan, yargıyı ve siyaseti yönlendirmeye çalışan söylemler olduğunu ve artık bunların eski Türkiye'de kaldığını biz hep söylüyoruz, bunlar hâlâ eski Türkiye'de kalmışlar maalesef.

* Yargı süreçleri üzerinde hiçbir baskıyı kabul etmediğimiz gibi yargıyı etkilemeye yönelik her türlü girişime karşı olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir.

* Bir takım endekslerle Türkiye'yi karalamaya yönelik bazı listelerle, Türkiye'yi daha demokrasi bile olmayan, serbest seçimlerin olmadığı ülkelerle kıyaslayarak onları Türkiye'nin önünde gösteren endekslere ve kara propaganda amaçlı listelere itibar edemeyiz.

* Eğer Türkiye'de yatırım ortamı gelişmeseydi, hukuk güvenliği sağlanmasaydı bugün gerek ihracatta, gerek yabancı sermayenin ülkemize çekilmesinde bu denli başarı sağlanabilir miydi?

* Eğer Türkiye'de hukuk güvenliği olmasa yabancı sermaye Türkiye'ye gelir mi? Yabancı yatırımcı 15 milyardan 272 milyar liraya Türkiye'deki doğrudan yabancı sermaye yatırımını bu noktaya ulaştırabilir mi?

* Masa başında hazırlanan ve hiçbir kritere dayanmayan bu endekslerle ülkemizi karalamak isteyenlere kesinlikle müsaade etmeyiz ve milletimiz de bunun farkında.