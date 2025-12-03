Bakan Uraloğlu: 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı

TCDD Taşımacılık AŞ ve Türkiye Sakatlar Konfederasyonu tarafından Dünya Engelliler Günü vesilesiyle organize edilen Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi Programı'nın tanıtımı YHT Gar'da yapıldı.

Bakan Uraloğlu, buradaki konuşmasında, yürüttükleri Engelliler, Yaşlılar ve Hareket Kısıtlı Bireylere Destek ve İletişim Eğitimi'nin meyvelerini topladıklarını söyledi.

Bu eğitimi, 2023'ten bu yana gişe, kabin ve Turuncu Masa'da görev yapan 256 personelin aldığını belirten Uraloğlu, "83 arkadaşımız daha bu eğitimi tamamlayarak aramıza katıldı. Toplamda 339 arkadaşımız artık yalnızca görevini yapmıyor, engelli bir vatandaşımızın gözüne bakarak 'Size nasıl yardımcı olabilirim?' diyebiliyor, işaret dilinde 'Hoş geldiniz' diyebiliyor. Bir tekerlekli sandalye kullanıcısına en güvenli ve saygın şekilde refakat edebiliyor. Bu, farkındalığın somut halidir, lafta değil, sahada engelleri kaldıran gerçek irade ve adımdır. Erişilebilirlik sadece rampa, asansör, sesli anons demek değildir." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, erişilebilirliğin, öncelikle yürekte, bir gişe memurunun gülümsemesiyle, bir kabin görevlisinin "size nasıl destek olabilirim?" sorusuyla başladığını ve sertifikasını alan 83 personelin, tam da bu anlayışın canlı temsilcileri olduğunu söyledi.

Herkesin, aslında bir engelli adayı olarak yaşamını sürdürdüğünü unutmaması gerektiğini belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"2002'den bu yana Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, engelli ve gazi vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak, toplumsal ve ekonomik hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamak için önemli adımlar attık. 2005'te çıkarılan Türkiye'nin ilk Engelliler Hakkında Kanun'u, 2007'de imzaladığımız Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi ve 2013'te resmi tanımlamalarda 'engelli' ibaresinin kullanımına yönelik düzenlemeler, bu alandaki farkındalığı ve kapsayıcılığı güçlendiren önemli dönüm noktaları olmuştur."

- "BUGÜNE KADAR 82 BİNİN ÜZERİNDE YOLCUMUZA DESTEK OLDUK"

Uraloğlu, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmanın, toplumsal hayata tam ve eşit katılımlarını sağlamanın sadece devlet politikası değil, herkes için bir insanlık vazifesi olduğunu ifade etti.

Bakanlık olarak 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "önce insan" vizyonuyla hareket ettiklerini dile getiren Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Bakanlık olarak erişilebilirliği çalışmalarımızın odağına yerleştiriyoruz. Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı ile herkes için erişilebilir bir ulaşım sisteminin yol haritasını oluşturduk. 2019'dan bu yana Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası uygulamamız da engelli vatandaşlarımızın YHT garlarında güvenli ve destekli yolculuk yapmalarını sağlıyor. Yerli ve milli elektrikli tren setlerimizi de baştan sona erişilebilir tasarladık. 26 YHT garımızda Turuncu Masa hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar da 82 binin üzerinde yolcumuza destek olduk."

Uraloğlu, TCDD Genel Müdürlüğünün de 2017'den bu yana yürüttüğü "engelsiz demir yolu" yaklaşımıyla gar, istasyon ve peronlarda kapsamlı erişilebilirlik dönüşümü gerçekleştirdiğini ifade etti.

Bu yıl 113 gar ve istasyonda erişilebilirlik projesi hazırlandığını söyleyen Uraloğlu, "Bunların 92'sinde uygulamalar tamamlandı ve 9 binaya Erişilebilirlik Sertifikası alındı. Havalimanlarımızda da erişilebilirlik standartlarını yaygınlaştırdık. Turuncu Masa hizmetimizi havalimanlarımızda başlattık. 38 havalimanımız Engelsiz Havalimanı Kuruluşu ünvanına, 41 havalimanımız da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Erişilebilirlik Belgesi'ne sahiptir. Son 10 yılda YHT ve ana hat trenlerinde 10 milyondan fazla engelli yolcumuz ücretsiz seyahat hakkından yararlandı. Bu haktan yararlandırmaya devam edeceğiz. Kara yolu ulaşımında, 2024'te 1,8 milyon, 2025'in 11 ayında da 1 milyon 671 bin engelli vatandaşımız şehirler arası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı." diye konuştu.

- "12 AR-GE PROJESİNE 100 MİLYON LİRA DESTEK"

Uraloğlu, "Herkes İçin Hareketlilik Mobil Uygulaması" ile engelli bireylerin ulaşım süreçlerini kolaylaştıracak dijital çözümler geliştirdiklerini ve "Herkes İçin Engelsiz Ulaşım" temalı 12 AR-GE projesine 100 milyon lira destek sağladıklarını dile getirdi.

Bu projelerin, yapay zeka ve görüntü işleme tabanlı trafik sinyalizasyon sistemlerinden gerçek zamanlı rehberlik sistemlerine kadar yenilikçi çözümler sunduğunu belirten Uraloğlu, "Denizcilik sektöründe de 'Engelsiz Denizler Projesi' ile yolcu gemilerinde rampalı girişleri, asansör ve engelli tuvaletlerini zorunlu hale getirdik. Haberleşme sektöründe e-Devlet Kapısı'nda işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezi'ni hayata geçirdik. PTT eliyle 2024'te 467 bin, bu yıl ekim sonu itibarıyla da 315 bin engelli vatandaşımızın aylıklarını evlerinde veya iş yerlerinde teslim ediyoruz." dedi.

Uraloğlu, ayrıca, Türkiye'deki tüm internet servis sağlayıcıları tarafından yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan vatandaşlara internet hizmetlerinde yüzde 25 indirim sunduklarını, Türkiye Kart ile engelli ve gazilere ulaşımda da yeni imtiyazlar sağladıklarını ifade etti.

Bu rakamlar ve projelerin kendileri için birer istatistik olmadığını, birer insan hikayesi olduğunu belirten Uraloğlu, şöyle dedi:

"Her rampa, bir tekerlekli sandalye kullanıcısının özgürlüğü, her Turuncu Masa bir 'yalnız değilsin' mesajıdır. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ile yaptığımız işbirliğinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Bu işbirliği sadece bir protokol değil, gerçek bir gönül bağıdır. Bu eğitimlerin sayısını artırmaya ve kapsamını genişletmeye devam edeceğiz. Engellilik bir eksiklik değil, hayatın çeşitliliğidir. Asıl engel, fiziksel bariyerler değil, kalplerdeki bariyerlerdir. Biz bu bariyerleri kaldırmak için durmadan çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Yarın da TCDD'nin 169. kuruluş yıl dönümüne ithafen 169 engelli vatandaşımızı YHT ile Konya'ya uğurlayacağız. Bu tür anlamlı projeleri de artırmaya devam edeceğiz."

- "ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN YENİ ALTYAPILAR YAPIYORUZ"

TCDD Genel Müdürü Veysi Kurt da evrensel sorumluluk bilinciyle, sadece bugün değil, her zaman engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, onları sosyal ve ekonomik hayatın içinde görmek ve önlerindeki tüm engelleri kaldırmak için çalıştıklarını ifade etti.

"Erişilebilir demir yolu" hedefini oldukça önemsediklerini belirten Kurt, "Gar ve istasyonlarımızda engelli vatandaşlarımızın rahatça seyahat edebilmeleri için yeni altyapılar yapıyoruz. Mevcut altyapılarımızı sürekli geliştiriyoruz. Tekerlekli sandalye kullanıcılarından, görme ve işitme engelli yolcularımıza kadar herkesin ihtiyacını karşılayacak düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Biliyoruz ki asıl engel bedenlerde ya da zihinlerde değil, fiziki koşullardadır." diye konuştu.

- "SÜREKLİ İYİLEŞTİRME YAPIYORUZ"

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın da erişilebilirlik ve engelli haklarının, kamu hizmetlerine bakışlarının temelini oluşturduğunu söyledi.

Gerçek gelişmişliğin, yolların, köprülerin, hızlı trenlerin artması yanında, tüm vatandaşların bu imkanlara eşit şekilde erişebilmesiyle ölçüldüğüne dikkati çeken Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:

"Engelli vatandaşlarımızın demir yolu hizmetlerinden engelsiz, güvenli ve eşit şekilde yararlanabilmesi hedefiyle sürekli iyileştirmeler yaparak çalışmalarımızı yürütüyoruz. İstasyonlarımızda engelli danışma noktaları, işaretlemeler ve yönlendirme sistemleri, trenlerimizde özel yolcu alanları, Turuncu Masa desteği gibi uygulamalarla erişilebilirliği her geçen gün daha da geliştiriyoruz."

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Başkanı Yusuf Çelebi de herkesin erişebilir olduğu yerde engelli kavramının olmadığını belirterek, Bakanlık bünyesinde engelli vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için eğitimler yapıldığını ifade etti.

Bakan Uraloğlu ve Çelebi, konuşmaların ardından eğitimi tamamlayan çalışanlara sertifikalarını takdim etti.

Etkinlik kapsamında, engelli vatandaşların yaptığı resimlerin yer aldığı sergi açıldı.