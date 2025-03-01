Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünde düzenlenen Karayolları 75. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda yaptığı konuşmada, Kurumun, her mensubuyla daima işini daha iyi yapmanın, geleceğin ihtiyaçlarını planlayarak yüksek hizmet standardını getirmenin gayreti içinde olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002'nin Türkiye'nin kara yolu ulaşımında dönüm noktası olduğunu belirten Uraloğlu, bölünmüş yol seferberliğini başlattıklarını ve doğu-batı, kuzey-güney demeden ülkeyi yüksek standartlı yol ağıyla donattıklarını ifade etti.

"TRAFİK KAZALARINDA KAZA YERİNDE CAN KAYBINI DÜŞÜRDÜK"

Uraloğlu, 2002'de 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol ağını, 29 bin 730 kilometreye çıkardıklarının bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken, 77 ile çıkardık. 1714 kilometre otoyol uzunluğumuzu 3 bin 796 kilometreye yükselttik. 311 kilometre olan köprü ve viyadük uzunluğumuzu 796 kilometreye, 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu ise 789 kilometreye çıkardık. 2002'de ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometreydi. Şehirlerarasındaki ortalama hızımız saatte 40 kilometreydi. Bu yatırımlarımız sayesinde bugün ülkemizdeki araç sayısı 31 milyonu geçmesine rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Yollarımızdaki hareketlilik katbekat artmış olmasına rağmen trafik kazalarında 100 milyon taşıt kilometre başına düşen kaza yerinde can kaybını 5,72'den 1,29'a düşürdük."

Birçoğu mega olarak kabul edilen prestij kara yolu projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Uraoğlu, üretim merkezleriyle limanlar arasında kesintisiz, hızlı ve konforlu bağlantı sağlayan Kuzey Marmara, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli otoyolları gibi mega kara yolu projelerini hizmete sunduklarını bildirdi.

Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan projelerle çıtayı en tepeye çıkardıklarını vurgulayarak, son dönemde inşa edilen önemli projelerin pek çok uluslararası ödülün de sahibi olduğunun bilgisini verdi.

"BÖLÜNMÜŞ YOL UZUNLUĞUMUZU 2053'E KADAR 38 BİN 60 KİLOMETREYE YÜKSELTMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Küresel eğilimleri dikkate alarak, ulaştırma politikalarını planlayıp, yatırımlara dönüştürerek ülkenin kalkınmasına destek olmak için çalıştıklarını anlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Ulaştırma ve Lojistik Ana Planı'nı hazırladık. Gelecek planımızın gereği olarak 2028'e kadar bölünmüş yol uzunluğumuzu 31 bin 250, 2053'e kadar ise 38 bin 60 kilometreye yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye'nin yeşil dönüşüm çalışmaları kapsamında, Sürdürülebilir ve Akıllı Hareketlilik Stratejisi ve Eylem Planı ile akıllı taşımacılığı geliştirerek yakıt tüketimini ve emisyonların azaltılmasını planlıyoruz. Karayolları ağımızda, seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini artırmak, mevcut yol kapasitelerini etkin kullanmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini daha fazla yaygınlaştırmalıyız. Genel Müdürlüğümüzün her bölge müdürlüğünde 1 Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi olmak üzere toplam 17 merkez kurulmasını planladık."

Uraloğlu, konuşmasının ardından sahneden kendi telefonuyla öz çekim gerçekleştirdi.

"2028'E KADAR TOPLAM 485 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA OTOYOLU HİZMETE AÇACAĞIZ"

Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen de, Kurumun, kuruluşundan bu yana ülkenin yol ağını ve mühendislik yetkinliklerini geliştirmek, yerli ve milli teknolojilerle ülkeyi ileriye taşımak için var gücüyle çalıştığını söyledi.

Bu yıl hedeflerini gerçekleştirerek 30 bin kilometre bölünmüş yol uzunluğuna ulaşacaklarını bildiren Gülşen, kamu kaynaklarının yanı sıra kamu-özel sektör işbirliği projeleriyle kesintisiz, çevreye duyarlı, çağdaş ve insanı temel alan hizmet anlayışıyla inşa edilen ve gelişmiş yol teknolojilerini içeren otoyollarını hizmete sunduklarını ifade etti.

Gülşen, otoyol ağının yüzde 40'lık kısmını son 15 yılda kamu-özel sektör işbirliği yöntemiyle başarıyla gerçekleştirdiklerini kaydederek, "2028'e kadar tamamlayarak hizmete açmayı planladığımız otoyollarımızın uzunluğu ise toplam 485 kilometredir." diye konuştu.