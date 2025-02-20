Bakan Uraloğlu: 290 milyar dolarlık yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Gazi Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. U-Fest Civil Ankara 2025 etkinliğinde konuşan Uraloğlu, gençleri ulaştırma ve altyapı hakkında bilgiler verdi.

"TÜRK DÜNYASINA KESTİRME BAĞLANALIM İSTİYORUZ"

Türkiye'nin coğrafi konumu ile 4 saatlik uçuşla 67 ülkeye uçuş gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Biz orta koridorun tam ortasında, diğer koridorlarla da faydası var. Çin'den çıkan bir yük Londra'ya kadar orta koridordan 18 günde gidebilirken, güney koridor dediğimiz şu anda Süveyş Kanalı'nda giden 25 günde kalkınma koridoru var. Zengezur Koridoru'nu hayata geçirmeye çalışıyoruz, doğrudan bir yaklaşım noktasında bir alternatif elimizde olsun. Türk dünyasına kestirme bağlanalım istiyoruz. Orta koridorun çok önemli bir noktasındayız" ifadelerini kullandı.

"23 YILDA ULAŞTIRMA ALANINDA 290 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK"

Ulaşımda karbon ayak izine dikkat ettiklerini belirten Uraloğlu, 23 yılda ulaştırma alanında 290 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizerek "Türkiye'de kara yolları üzerinden taşınan yük oranı hala yüksek. Bunu mutlaka indirmemiz gerekiyor. Çünkü kara yolu taşımacılığında karbon salımını azaltmamız uzun zamana ihtiyaç duyuyor. Ama demir yolunda öyle değil. Türkiye'de karbon emisyonunu hesaplayan ilk bakanlık biziz. İki yıldır başlattığımız proje. Bunu sertifikaya bağlayıp, paraya çevirebiliyorsunuz. Çevreyi korurken, dünyada böyle bir imkan var. 23 yılda biz ulaştırma alanında yaklaşık ülkemizde 290 milyar dolarlık yatırım yaptık. Türkiye gibi bir ülke için gerçekten çok büyük bir rakam. Yabancı muhataplarımıza bunu söylediğimde şaşırıyorlar. Bugün geldiğimiz seviye, ulaştırma yatırımlarının ciddi katkısının olduğu seviyedir" diye konuştu.