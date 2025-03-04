Bakan Uraloğlu, Barselona'da

Uraloğlu, Kongre'de Vodafone, Huawei ve Ulak Haberleşmenin stantlarını gezdi, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Huawei standını ziyaretinde konuşan Uraloğlu, "Şirketinizle ülke olarak uzun süredir işbirliği içinde çalışıyoruz. Türkiye'deki yatırımlarınızı artırmanızı istiyoruz. Türkiye'de daha çok AR-GE yatırımı yapılmasını sizlerden bekliyoruz." dedi.

Huawei Avrupa Temsilcisi Jim Lu da Türkiye'nin Avrupa'da kendileri için çalışma ortamı olarak en iyi ülke olduğuna işaret ederek, "Burada adil, şeffaf iş yapabiliyoruz. Bizim Avrupa içinde 29 tane AR-GE merkezimiz var, en büyüğü İstanbul'da, ikincisi ise Münih'te." diye konuştu.

Huawei Türkiye Sorumlusu Kaya Shi de firma olarak Türkiye'ye AR-GE konusunda katkı vermek için Avrupa yöneticisiyle ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"AR-GE birimimizde çalışanlarımızın yüzde 97'si yerel personel ve yüzde 80 yerli yöneticiye sahibiz. Biz de AR-GE yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. AR-GE'de donanım ve yazılım var. Burada yerli koşulu getirirseniz bu bizi motive edecek ve AR-GE yapmamızı teşvik edecek."

