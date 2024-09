Bakan Uraloğlu: Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığınca Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen "İnsan Hakları Eğitim Kampı"na katıldı. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın ardından gençlerle bir araya gelen Uraloğlu, bir dizi konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"Millet olarak sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız"

Programda konuşan Bakan Uraloğlu, "Bugün bir güvenlik endişesi olmadan buradayız ama müsaadenizle şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bugün Filistin'deki, Gazze'deki kardeşlerimiz her an, her saniye ölüm korkusuyla yaşıyorlar. Evlatlarımız, kardeşlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız maalesef katlediliyor. Bütün dünya ve dünyanın önde gelen ülkeleri sadece seyretmiyor, maalesef destekliyor. Sonuna kadar gayret eden, uğraşan birisi varsa o da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bizde buna yakinen şahidiz. Allah razı olsun. Olunması gereken noktada olmaya gayret ediyor. Bizde millet olarak sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasındayız" dedi.

"MÜSLÜMANLARIN ÖZGÜRLÜKLERİN NASIL KISITLANACAĞININ HESABINI YAPAR YA DA ONLARA DESTEK VERİRLER"



Özgürlüklerin herkes için kıymetli olduğuna dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Ülkelerin bağımsızlığı, insanların özgürlüğünü esasında biraz da seyahat özgürlüğü olarak değerlendirilebilir. Seyahat için ulaşıma ihtiyaç lazım. Bizim görevlerimiz var. Onları yerine getiriyoruz. 30'lu yaşın altındaki kardeşlerimiz Türkiye'de ne varsa onunla birlikte doğmuş, büyümüş durumda. Geçmiştekini çok bilmiyor. 'Bunlar hep var. Bunları hiç kaybetmeyecekmişiz' gibi düşünebiliriz ama asla öyle değil. Bugün baktığınız zaman şehit cenazesine taziyeye gidip, orada Yasin okuyup, öbür tarata Müslümanların özgürlüklerinin nasıl kısıtlanacağının hesabını yapar, ya da onlara destek verirler. Bu özgürlükleri asla kaybetmeyecekmişiz gibi düşünmenizi istemiyorum. Yaşadığımız bazı olaylar bize bunu gösterebiliyor. Özgürlüklerimize hep birlikte sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.

"6 BİN 100 KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOLU 29 BİN 500 KİLOMETREYE ÇIKARDIK"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmaları hakkında gençlere bilgiler veren Bakan Uraloğlu, "Çok iş yaptık. 6 bin 100 kilometre bölünmüş yolu 29 bin 500 kilometreye çıkardık. 4 kattan fazla. Bütün Cumhuriyet tarihinden fazla iş yaptık. Milli gelirimizi 13 bin dolarlara çıkardıysak ulaştırma yatırımlarının da büyük katkısı var. Cumhurbaşkanımız Allah razı olsun bize çok imkan tanıdı. Biz de onları yapmaya gayret ettik. Ulaştırma yatırımları bize zamandan, maliyetten kazandırdı" diye konuştu.

"BİZ ASLA YASAKÇI BİR ZİHNİYET İÇERİSİNDE DEĞİLİZ"



Geçtiğimiz günlerde Instagram'a getirilen erişim engeline değinen Bakan Uraloğlu, "Instagram'a erişim engeli getirdik. Gerçekten 9 gün ne kaybettik? Ya da kim ne zarar gördü? Elbette zarar gören bazı insanlarımız, ticaretle uğraşanlar olmuştu ama orayı gerçekten doğru kullanmamız lazım. Biz asla yasakçı bir zihniyet içerisinde değiliz ama toplumumuzun hassasiyetleri, kanunları, kuralları var. Onları hep beraber korumak, kollamak durumundayız" ifadelerini kullandı.