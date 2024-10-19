Bakan Uraloğlu: Daha yükseğe çıkmak için vaziyet alıyoruz

Malatya'ya çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti'nin Battalgazi ve Kale ilçelerinin 8'inci Olağan Kongresi'ne katıldı. Bakan Uraloğlu, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için gece gündüz çalıştıklarını söyleyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye'yi geleceğe taşıyacak nice yatırım ve dev projeleri hayata geçirdiklerini ifade etti.

2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirildiğini anlatan Bakan Uraloğlu, Hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak ve AK Parti'nin milletimizle bütünleşmesini en üst seviyeye çıkarmak için 8'inci Olağan Kongre sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu kongreler partimizin kuruluş ilkeleriyle birlikte tazelenme ve yenilenme hedeflerini daha fazla artıran, kardeşliğini, birliğini ve beraberliğini geliştiren güzide cemiyetlerdir. Partimizin bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da toplumun her kesimiyle oluşturduğu bütünlüğü devam ettirebilmek için kongrelerimiz büyük fırsattır. Hepimiz kalbimizdeki iman, vatan sevgisi ve millet inancı ile bu yola girdik. Memleket sevgisinin, millet sevgisinin bayrağını sizler dalgalandırıyorsunuz. Hiçbir menfaat beklemeden, ülkeye, vatana, millete hizmet aşkıyla çalışıyorsunuz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak nice yatırım ve dev projeleri sizlerle birlikte hayata geçirdik. 2002 yılından bu yana Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına 277 milyar doların üstünde yatırım gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizi geleceğe taşıyacak nice yatırım ve dev projeleri sizlerle birlikte hayata geçirdik. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprüleri, İzmir, İstanbul, Ankara, Niğde, Kuzey Marmara ve daha 2 gün önce tamamını hizmete açtığımız Aydın-Denizli Otoyolu gibi dev projeleri birbiri ardına hayata geçirdik. 2002 yılında 6 bin 101 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 590 kilometreye ulaştırdık. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Türkiye'yi Avrupa'nın 6'ncı, dünyanın 8'incisi Yüksek Hızlı Tren işletmecisi yaptık. Ülkemizi hızlı trenle buluşturarak 2 bin 251 kilometre hızlı tren ağı inşa ettik. Havacılıkta çağ atladık. İç hatlardaki aktif havalimanı sayımız 26 iken son olarak 10 Ağustos'ta hizmete açtığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı ile 58'e yükselttik. 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken bugün 131 ülkede 347 noktaya ulaştık. Ülkemizin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya başarıyla fırlattık, test sürecine devam ediyoruz. Son seçimlerde biraz dizlerimizi büktük. Bu CHP ve onun zihniyetindekiler, DEM'liler zannediyorlar ki bunlar diz çöktü. Halbuki biz daha yukarıya sıçramak için vaziyet alıyoruz. Herkes böyle bilsin diye konuştu.

'ETRAFIMIZ ATEŞ ÇEMBERİ'

Bakan Uraloğlu, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve İsrail'in Filistin üzerinde uyguladığı zulme de değinip, Türkiye'nin etrafında bir ateş çemberi olduğunu söyleyerek, Hemen kuzeyimizde Rusya-Ukrayna savaşı var ve bu savaşın nereye gideceğini henüz bilemiyoruz. Savaşan iki tarafla aynı anda görüşebilen bir lider var o da Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hemen yanıbaşımızda Filistin'de bir mezalim, bir zulüm var. En başından beri net bir duruş sergileyen Cumhurbaşkanımız var ve orada gerçekten alabileceğimiz kadar inisiyatif alıyoruz. Oradaki bu zulmü şimdilik dilimiz ile durdurmaya çalışıyoruz. Allah oradaki Filistinli kardeşlerimize bir an önce zafer nasip eder inşallah. Şuna emin olun. Eğer Cumhurbaşkanımızın bu üstenci tutumu net bir irade ile ortaya koymuş olmasaydı bu savaş çok daha geniş bir coğrafyaya yayılmış olurdu dedi.