İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1916
  • EURO
    36,6221
  • ALTIN
    2944.93
  • BIST100
    9753.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • Bakan Uraloğlu duyurdu: Kritik kavşak çalışması tamamlandı
Politika

Bakan Uraloğlu duyurdu: Kritik kavşak çalışması tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Üniversitesi'nin bulunduğu bölgedeki Söğütlü Kavşağında oluşan trafik sorununu çözmek için başlattıkları düzenleme çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

AA20 Aralık 2024 Cuma 14:07 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu duyurdu: Kritik kavşak çalışması tamamlandı
ABONE OL

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mevcut kavşağın depolama alanının yetersiz olması nedeniyle trafikte sıkışıklık ve yığılmalara neden olduğunu vurguladı.

Mevcut trafik talepleri, trafik hacimleri ve kapasite analizleri yapılarak istenen hizmet seviyesini sağlayacak koşullara göre yeni bir düzenleme yaptıklarını aktaran Uraloğlu, başlatılan çalışmaların tamamlandığına işaret etti.

Uraloğlu, trafik akışında ve emniyetinde istenen performansı sağladıklarına değinerek, "Hizmete aldığımız yeni kavşak modeli ile sürücüler Trabzon yönünden gelerek 'U' dönüşü ile Trabzon Üniversitesine giriş yapıyor. Bu sayede Söğütlü Mahallesine devam edecek araçlar için oluşturulan yan yol ile depolama alanını da yaklaşık 5 kat artırmış olduk. Karadeniz Sahil Yolu'nda oluşan araç birikmelerini önleyerek trafik güvenliği ve akış sürekliliğini sağladık." ifadesini kullandı.

Kavşakta başlatılan çalışmaların 6 günde bitirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Kavşağımızı hizmete aldıktan sonra Trabzon Üniversitesi Söğütlü Kavşağında trafik akışında ve emniyetinde istenen performansı sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Söğütlü Kavşağı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.