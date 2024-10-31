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Politika

Bakan Uraloğlu Irak'ta: Tarihi proje için kritik toplantı

Irak'ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili ikincisi düzenlenen Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı başladı.

AA31 Ekim 2024 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu Irak'ta: Tarihi proje için kritik toplantı
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Başkent Bağdat'ta basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Uraloğlu'nun yanı sıra Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muhaybis, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl Muhammed el-Mezrui ile Katar Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Casim bin Seyf es-Sulayti ile heyetleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani himayesinde Bağdat'ta 22 Nisan tarihinde Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde işbirliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalanmıştı.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • ırak
  • kalkınma yolu projesi

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