Bakan Uraloğlu: Kadınların iş hayatında daha fazla yer alması için çalışmaya devam edeceğiz

Uraloğlu, Bakanlıkta çalışan kadın personelle bir araya geldiği iftarda, açıklamalarda bulundu.

Dünya Kadınlar Günü'nün, hayatın her alanında varlıklarıyla güç veren, ilham kaynağı olan tüm kadınların günü olduğunu belirten Uraloğlu, kadınların, ailenin temel taşı, toplumun mimarı, geleceğin güvencesi, merhametin ve şefkatin timsali olduğunu söyledi.

Uraloğlu, kadınların, sadece kendi hakları için değil, aynı zamanda toplumun huzuru, refahı ve gelişimi için de büyük çaba sarf ettiğine dikkati çekerek "Sadece evlerinin değil, aynı zamanda ülkelerinin ve dünyanın da geleceğini şekillendirmişlerdir. Kadınlarımız, tarihimiz boyunca tüm önemli mücadelelerin içinde olmuş, istiklal ve istikbal mücadelelerimizde daima en ön safta yer almışlardır." diye konuştu.

Kadınların, geçmişte olduğu gibi bugün de hem dünyada hem de Türkiye'de demokrasi, kalkınma ve özgürlük mücadelesine damga vurduklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, bugünün kadınlarının 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında neler başardığını, nasıl canlarını hiçe sayarak şehadete yürüdüklerini ve gazi olduklarını aktardı.

Uraloğlu, Bakanlık olarak, kadınların gücüne ve potansiyeline inandıkları vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın her kademesinde, kadın mesai arkadaşlarımızın özverili çalışmaları, başarılı projeleri ve yenilikçi fikirleri, ülkemizin ulaşım ve altyapı alanındaki gelişimine büyük katkı sağlıyor. Bakanlığımızın yoğun mesaisine büyük katkılar yapan kadın çalışanlarımızın görevlerini en iyi şekilde temsil ederek yerine getirdiğine yürekten inanıyorum."

- "KADINLARIN İŞ HAYATINDA DAHA FAZLA YER ALMASI İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Bakanlıkta çalışan kadın personel sayısı hakkında bilgi veren Uraloğlu, ilerleyen yıllarda hem çalışan kadın hem de yönetici oranını arttırmayı hedeflediklerini, kadın çalışanlarının başarılarıyla gurur duyduklarını bildirdi.

Uraloğlu, kadınların başarılarının sadece kendileri için değil, aynı zamanda tüm kadınlar için umut kaynağı olduğunu belirterek "Hiç şüpheniz olmasın Bakanlık olarak, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması, daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve daha fazla başarı elde etmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Onların önündeki engelleri kaldırmak, onlara eşit fırsatlar sunmak ve onların potansiyellerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Bankası destekli "Türkiye Raylı Lojistik İyileştirme Projesi" kapsamında, üniversite son sınıf öğrencisi kadınlara yönelik staj programları geliştirdiklerini belirten Uraloğlu, bugüne kadar yaklaşık 200 gence staj imkanı sağladıklarını dile getirdi.

Uraloğlu, ayrıca, "Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi" kapsamında hayata geçirilecek "Geliştirilmiş Staj Programı" ile kadınlara teknik roller ve liderlik pozisyonları için daha fazla fırsat sunmayı hedeflediklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Aynı şekilde denizcilik sektöründe de kadınların daha fazla yer alması için çalışmalar yürütmekteyiz. Bugün, yaklaşık 6 bin 100 kadın gemi insanımız aktif görev yapıyor. Bu sayıyı arttırmak için denizcilik sektörümüzün önde gelen firmalarından 15'i ile Denizcilik Bölümü Kız Öğrencilerine Yönelik Fırsat Eşitliği İş Birliği Protokolü imzaladık. Başlattığımız staj seferberliği kapsamında denizcilik bölümlerinde okuyan kız öğrenciler için bugüne kadar 148 staj fırsatı sunduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi 'Kadınları yok sayan toplumlar potansiyelinin yüzde 50'sinden vazgeçmiştir.' Sizlerin bilgisi, birikimi ve deneyimiyle ülkemizin ulaşım ve altyapı alanındaki hedeflerine daha hızlı ulaşacağız. Bu vesileyle, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."