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Politika

Bakan Uraloğlu mevkidaşları Karim Tiriki ve Lakhdar Rakhroukh ile görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Karim Tiriki ve Temel Altyapı Bakanı Lakhdar Rakhroukh ile görüştü.

AA22 Temmuz 2023 Cumartesi 17:09 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu mevkidaşları Karim Tiriki ve Lakhdar Rakhroukh ile görüştü
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Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile görüştüğü toplantı öncesi Cezayirli mevkidaşları ile bir araya geldi.

BAKAN URALOĞLU: GELECEKTEKİ İŞ BİRLİĞİMİZE DAİR GÖRÜŞTÜK

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, "Görüşme öncesi Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Karim Tiriki ve Temel Altyapı Bakanı Lakhdar Rakhroukh ile bir araya geldik. Bakanlıklarımız arasındaki mevcut durum ile gelecekteki iş birliğimize dair görüştük." ifadelerini kullandı.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Posta ve Telekomünikasyon Bakanı Karim Tiriki ve Temel Altyapı Bakanı Lakhdar Rakhroukh ile görüşme
  • Uluslararası işbirliği
  • Ulaştırma projeleri

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