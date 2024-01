Bakan Uraloğlu: Nerenin ne ihtiyacı varsa gerçekten ayırmadan bu ihtiyaçları biz gidermeye gayret ettik

Bakan Uraloğlu, Bayrampaşa'da ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Kocatepe Camii'nde öğle namazını kılan Bakan Uraloğlu, burada İlkseç Vakfı öğrencileri, camii cemaati ve kanaat önderleriyle görüştü.

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Sağmalcılar Devlet Hastanesi Yanı Otoban Üzeri Kapatılma Projesini yerinde inceleyerek, Altıntepsi Mahallesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi ve vatandaşlarla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.

- "Merkezi yönetimle beraber özellikle büyükşehrin uyumu kıymetli"

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, esnaf ziyaretinin ardından Bayrampaşa'da bulunan Rumeli Türkleri Derneği'ni ziyaret ederek, burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün muhacirler kaybedilmiş toprakların bize aziz hatıralarıdır sözünü anımsatarak, "Onun için siz gerçekten gittiğiniz ve dokunduğunuz yerlerde, oralara, oranın hayatına, sosyal yaşantısına etki ediyorsunuz, destek veriyorsunuz. Bizim milli ve manevi değerlerimizi yaşatıyorsunuz." diye konuştu.

Bayrampaşa'nın önceki yıllardaki oy oranlarına baktığını kaydeden Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Siz o zaman bizi öyle bir buradan yollayacaksınız ki sizin dediklerinizi biz yapmak zorunda kalacağız. 2019'da vatandaşlarımızın tercihi oldu. Bu tercih yanlıştır, siz yanlış tercih kullandınız diyebilir miyiz? Yok. Demek ki biz kendimizi yeterince ifade edememişiz ama şunu da görüyoruz, gerçekten beklenen hizmetlerin de verilemediğini biz görüyoruz. Burada merkezi yönetimle beraber özellikle büyükşehrin uyumu kıymetli. Burada aynı ritimde yürümek kıymetli. Yoksa birisini ötekileştirmek, kötülemek değil ona ihtiyacımız da yok. Biz diyoruz ki biz sadece bunun daha iyisini yapma yeteneğine sahibiz, iyisini yapma azmine sahibiz. Biz buna talibiz diyoruz. Onun için siz Bayrampaşa'da, İstanbul'da bizim yükümüzü arttırın. Biz ondan şikayetçi olmayacağız."

Bakan Uraloğlu, daha önce Bayrampaşa Belediye Başkanıyla görüştüklerini, bugün de gelişmeleri yerinde görme şansı elde ettiklerini söyleyerek, bununla ilgili kendilerinin konuyu inceleyip hemen bir yatırım programı ilişkisini kurmaları gerektiğini ifade etti.

- "Nerenin ne ihtiyacı varsa gerçekten ayırmadan bu ihtiyaçları biz gidermeye gayret ettik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Rumeli Türkleri Derneği ziyaretinin ardından Bayrampaşa Trabzonlular Derneğini giderek, burada da açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma Bakanlığı olarak birçok hizmet yaptıklarının altını çizerek, nereye ne lazımsa gerçekten onu yaptıklarını vurguladı.

İstanbul'a ne yapıldıysa Trabzon'a onu yaptıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Nerenin ne ihtiyacı varsa gerçekten ayırmadan bu ihtiyaçları biz gidermeye gayret ettik. Eğer bunu yapmamış olsaydık, bugün İstanbul yaşanmaz hale gelirdi. Bugün 16 milyon kayıtlı nüfus, günlük nüfusun 20 milyon civarında olduğu bilgisini alıyoruz. İnsanlar aş, iş ve geçim derdi için buraya daha fazla gelirlerdi. Onun için oralara yaptığımız her yatırım, memleketimizin her köşesine yaptığımız her yatırım aynı zamanda İstanbul'a yapılmış bir yatırımdır. Çünkü gerçekten buraların da yaşanılabilir kılınması lazım." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Marmaray, Avrasya ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile alakalı rakamları da paylaşarak, "Marmaray Tüneli'nden günde 650 bin insanımız seyahat ediyor. Avrasya Tüneli'nden günde 70-80 bin civarında geçen araç var. Bugün Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde, Kuzey Marmara Otoyolu'ndan 135 binin üzerinde 150 binlere artık çıkan geçen araç var." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini İstanbul için özellikle görevlendirdiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Sonra ilçe belediyelerini açıklayacak. Bu bir ekip işidir, takım işidir. Sadece birisinin bireysel iyi olması yeterli değildir." ifadelerini kullandı.