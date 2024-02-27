Bakan Uraloğlu: Özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz

Uraloğlu, Konya'da Beyşehir-Seydişehir kara yolunun açılış töreninde, 22 yılda karayolları için 152 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

2002 yılında 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 29 bin 400 kilometreye ulaştırdıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77'ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Köprü yapım çalışmaları kapsamında 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 774 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 1714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Türkiye'nin dört bir noktasında ulaşım altyapısını güçlendirmek, modernize etmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak hedefiyle önemli adımlar attıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Önde gelen birer sanayi, ticaret ve turizm merkezleri olan Akdeniz'in yaylası, Konya'nın denizi Beyşehir ile Toroslar'ın parlayan yıldızı Seydişehir arasındaki ulaşım ağının gücüne güç katan Beyşehir-Seydişehir yolumuz da bunlardan biri. İpek Yolu üzerinde yer alması bakımından tarih boyunca Anadolu'nun en önemli yerleşim yerlerinden olan Konya günümüzde de ülkemizin ana ulaşımını sağlayan doğu-batı ve kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantıları ile önemli bir kavşak noktasıdır."

- "57 milyon lira tasarruf sağlayacağız"

Beyşehir'in Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası ve turizm bölgesi olduğunu belirten Uraloğlu, Seydişehir'in de tarihi, doğal güzellikleri ve sanayi potansiyeliyle bölge turizmine ve yerel ekonomiye katkı sağladığını, bu iki ilçenin ulaşım ağının güçlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, bu kapsamda da iki ilçeyi birbirine bağlayan tek yol standardındaki yolu bölünmüş yol standardına yükseltecek çalışmaları başlattıklarını ve hızla tamamladıklarını dile getirerek, "Yolumuzun geometrik ve fiziki standartlarını önemli ölçüde yükselterek Beyşehir üzerinden Antalya'nın doğusunda bulunan Manavgat, Alanya gibi turizm merkezlerine ve Akdeniz sahil yoluna daha hızlı ve kolay erişim imkanı sağladık. Beyşehir ile Seydişehir arasındaki seyahat süresini 24 dakikadan 17 dakikaya indirdik. Böylece bu yolumuz ile zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 87 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız." diye konuştu.

Bakanlık olarak 2002 yılından bu yana Konya'nın ulaşım ve iletişim altyapısı için 128 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerinin altını çizen Uraloğlu, "Eğiste Hadimi Viyadüğü ile ülkemizin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya'da inşa ettik. Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslar'a adeta bir mühür vurduk. Şu anda devam eden Konya Çevre Yolu, Alacabel Tüneli, Konya-Ereğli-Ulukışla Yolu, Akşehir-Yunak Yolu gibi 8 ayrı kara yolu projemiz bulunmaktadır ve bunların proje bedeli yaklaşık 26,5 milyar liradır." bilgisini paylaştı.

- "Biri AK Parti Belediyeciliği görmek istiyorsa, buyursun Konya'yı görsün"

Konya'nın demir yolu ağının güçlenmesi için de önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini, KONYARAY Projesi'ni başlattıklarını hatırlatan Uraloğlu, "45,9 kilometre uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB'ler, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz." sözlerini sarf etti.

Ülkenin her bölgesinde sahada olduklarını ve çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından bu yana olduğu gibi bundan sonra da Konya'nın gelişimi, toplumun kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmada gerekli her türlü gayreti göstereceğiz."

Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a hem Konya'da hem de 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'daki çalışmaları için teşekkür eden Uraloğlu, "Biri büyükşehir belediyeciliği, AK Parti Belediyeciliği görmek istiyorsa, buyursun Konya'yı görsün." dedi.

Bölgeyi ilgilendiren önemli projelerden birinin de Taşkent-Ermenek ayrımı - Balcılar yolu olduğunu anlatan Uraloğlu, konuşmasının ardından Taşkent ilçesinde yol çalışmalarında hazır bulunan AK Parti'li milletvekilleri Mehmet Baykan, Selman Özboyacı ve Karayolu Genel Müdürü Ahmet Gülşen ile canlı bağlantı yaptı.

Bakan Uraloğlu, canlı bağlantıda Gülşen ile milletvekillerinden çalışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.

"Gördüğünüz üzere hamdolsun bir yerde açılış törenimizi gerçekleştirirken başka bir yerde de yapımı devam eden yol projelerimizi takip ediyoruz" diyen Uraloğlu, konuşmasının ardından protokol üyeleri ile açılış kurdelesini kesti.

Törende, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer de birer konuşma yaparak, yolun hayırlı olmasını diledi.

- Seydişehir'de Seçim Koordinasyon Merkezi açılışı

Bakan Uraloğlu, daha sonra Seydişehir'de AK Parti Seydişehir Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gece gündüz demeden hizmet etmeye, AK Parti belediyeciliği ile vatandaşı buluşturmaya devam edeceklerini vurgulayan Uraloğlu, AK Parti Seydişehir Belediye Başkan adayı Abdulmuttalip Demirel'in de ilçe için en güzel şekilde çalışacağına inancının tam olduğunu belirtti.

Alacabel Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uraloğlu, "Bundan sonra bu tünelin, ben daha yakın takipçisi olacağım, sözünü size veriyorum. En kısa sürede bu tüneli Allah'ın izniyle bitirip sizin gündeminizden çıkaracağız. İnşallah Seydişehir - Bozkır yolunun ihalesini de bu sene yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Seydişehir'deki programda Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaaslan, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ve Seydişehir Belediye Başkan adayı Abdulmuttalip Demirel de birer konuşma yaparak, AK Parti'nin merkez ve yerel yönetimiyle kente hizmetlerini değerlendirdi.

Açılış sonrası Uraloğlu ve beraberindeki heyet, ilçede esnaf ziyaretinde bulundu.