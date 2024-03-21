Bakan Uraloğlu: Sosyal devletçilik de budur

Bakan Uraloğlu, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir restoranda düzenlenen iftar programında, özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Eskiden insanların, ailesindeki engelli bireyin etrafı tarafından bilinmesini çok istemediğini belirten Uraloğlu, "Şimdi biliniyor, bu anlamda da kimse bir saklama ihtiyacı, bilinmezlik ihtiyacı hissetmiyor. Niye? Cumhurbaşkanımız, Allah razı olsun öyle değer verdi, öyle imkanlar verdi ki biz artık etrafımızda, hayatımızın her tarafında onları görebiliyoruz çok şükür. Sosyal devletçilik de budur." diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının mutlaka yerel yönetimlerle desteklenmesi gerektiğinin altını çizen Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Kiminle? Büyükşehirle, il, ilçe ve belde belediyesiyle, bütün kurumlarımızla beraber. Biz de o görevi kendi omuzlarımızda hissediyoruz ve o mesuliyeti yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte Büyükşehirde Ahmet Metin Genç kardeşimiz, Ortahisar'da Ergin Aydın kardeşimizle beraber sizlerin dertleriyle dertleneceğiz. Biz de Bakanlık olarak vekillerimizle, bütün yönetimle beraber inşallah sizin dertlerinizle dertleneceğiz."

Uraloğlu, engellilere yönelik yapılan çalışmalara dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok iş yaptık, yeterli midir? Değildir. İnşallah daha fazlasını yapacağız, siz daha fazlasını hak ediyorsunuz. Daha fazlasını yapabilmek için sizlere sunulan bu hizmeti verebilmek için biz de gayret edeceğiz. Engelli kardeşlerimizin Cumhurbaşkanımızı, AK Partimizi ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Onların da desteği bizim için kıymetli. 31 Mart'ta özel bireylerimizden, engelli kardeşlerimizden biz rica ediyoruz, onların desteği bizim için daha kıymetli mutlaka."

Konuşmasının ardından Bakan Uraloğlu ile TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, engelli üç çocukla pasta keserek doğum günlerini kutladı.

Bakan Uraloğlu, çocuklara Trabzonspor forması hediye etti.

Programa, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı ve AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve engelli dernekleri temsilcileri de katıldı.