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Politika

Bakan Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Behaeddin Şerim ile telefon görüşmesi yaptı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 19:32 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu, Suriyeli mevkidaşıyla görüştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakanlar görüşmede, Türkiye'nin Şam Havalimanı'nda yürüttüğü yenileme çalışmaları başta olmak üzere iki ülkenin ulaştırma alanındaki işbirliklerini kapsamlı olarak ele aldı.

Bakan Uraloğlu, Suriye'de hava ulaşımının güvenli ve etkin şekilde sağlanması için yapılan çalışmaları mevkidaşı Şerim'e aktardı. Şam Havalimanı'nda Türk teknik ekip tarafından gerçekleştirilen cihaz kurulumları, seyrüsefer ve güvenlik sistemlerinin modernizasyonu gibi konuları detaylıca ele alan iki bakan, Şam ve Halep havalimanlarının tüm uçuşları kabul edebilecek seviyeye eriştirilmesi konusunu istişare etti.

Uraloğlu ve Şerim ayrıca, ulaştırma projelerinde tecrübe paylaşımı, kapasite geliştirme ve işbirliğinin artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu. Kara yolu taşımacılığının geliştirilmesi, demir yolu taşımacılığının en kısa sürede yeniden tesis edilmesi öncelikli konular arasında yer alırken, Türkiye'nin bu alanlarda sunabileceği katkılar ve teknik destek imkanları değerlendirildi.

Taraflar, ulaştırma alanındaki işbirliklerinin geliştirilmesi ve mevcut çalışmaların verimli şekilde yürütülmesi amacıyla iletişimin devamlılığının önemini vurgulayarak, ileriye dönük temasların sürdürülmesi yönünde olumlu görüş bildirdi.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Abdulkadir Uraloğlu

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