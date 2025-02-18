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Politika

Bakan Uraloğlu'dan Fas temaslarına ilişkin paylaşım: Her adımı geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, küresel ticaretin sürdürülebilirliği için hızlı ve kesintisiz transit geçişlerin büyük önem taşıdığını belirterek, 'Yol ağlarının güvenliği için küresel ölçekte işbirliğini şart görüyor ve bölgesel bağlantıları güçlendiren her adımı, ticaretin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz.' ifadesini kullandı.

AA18 Şubat 2025 Salı 14:20 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'dan Fas temaslarına ilişkin paylaşım: Her adımı geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz
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Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen "4. Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı"na ilişkin bilgi verdi.

Konferansın açılış oturumuna katıldığını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Küresel ticaretin sürdürülebilirliği ve verimliliği için güvenli, hızlı ve kesintisiz transit geçişler büyük önem taşırken Türkiye, stratejik konumuyla Orta Koridor ve Zengezur Koridoru gibi kritik lojistik hatların merkezinde yer alıyor. Yol ağlarının güvenliği için küresel ölçekte işbirliğini şart görüyor ve bölgesel bağlantıları güçlendiren her adımı, ticaretin geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendiriyoruz."

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