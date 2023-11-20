Bakan Uraloğlu'dan yüksek hızlı internet açıklaması: her eve ulaştıracağız

5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projesi Lansman Töreni Bilgi Teknolojileri Kurumu'nda (BTK) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımı ile gerçekleşti.

Teknoloji'nin hızla ilerlediğini ve hayatımızın birçok alanını günden güne değiştirdiğini dile getiren Bakan Uraloğlu, "Dijitalleşen yaşam alanlarıyla birlikte, dijital ekosistemlerin önemi ve etkisi giderek artıyor. Gündelik hayatın her aşamasında modern ulaşım vasıtalarını kullanıyor, haberleşme araçlarından yararlanıyoruz. Akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarla haberleşiyoruz, internet ve kitle iletişim araçlarından da çok yoğun bir şekilde istifade ediyoruz. Kullanıcıların yanı sıra pek çok farklı sektörün hız, kapasite, gecikme süresinde iyileşme, kapsama alanının genişlemesi gibi konulardaki talepleri artıyor. Mevcut teknolojik altyapılarla gerçekleştirilemeyen özel ihtiyaçlar yeni nesil mobil teknolojilerini daha da önemli hale getiriyor. Bu noktada artık ülkelerin sağlıklı bir iletişim altyapısına sahip olmadan küreselleşen dünyada rekabet etmesi mümkün değildir. Dijital teknolojiler, üretkenliği artırarak ve yeni ürünlerin, piyasaların gelişmesine yol açarak günümüzde ekonomik büyümenin en önemli itici güçlerinden biri haline geldi" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin geleceğini, yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka olmak üzere 3 ana başlık altında ele alındığını aktaran Bakan Uraloğlu, "2002'de 23 milyon olan mobil abone sayısı yaklaşık 92 milyon seviyesine ulaştı. 2002'de neredeyse sıfır olan geniş bant abone sayısının bugün 93,06 milyonu bulduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde genişbant internet hizmetini her eve ulaştırılacağız. Genişbant abone sayımızın 2028 yılında 112 milyona, mobil abone sayımızın ise 102 milyona ulaşmasını hedefliyoruz. Fiber altyapı uzunluğumuz ise 536 bin kilometreyi aşmıştır. Dünya'da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapabilen Çamlıca Kulemiz sayesinde; Bölgede ölçülen elektromanyetik alan değerinin 39 Volt/metre seviyesinden Avrupa Birliği için kabul edilebilir eşik değer olan 6 Volt/metre seviyesinden de aşağı çekerek 2,5 Volt/metre ye indirdik. Bu da yaklaşık 15 kat iyileşme sağladı. Bakanlığımız koordinesinde 2008 yılında başlatılan ve Türksat tarafından işletilmeye devam eden e-Devlet Kapısı'nı kullanan kişi sayısı 64 milyona yaklaştı. Bugün bin bir kurumun 7 bin 410 hizmetini vatandaşlarımıza elektronik ortamda sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak, daha yüksek bant genişliği, yüksek hız, daha düşük gecikme süresi, yüksek yoğunluklu kapsama alanı, yüksek kullanılabilirlik, düşük enerji tüketimini sağlayan mobil haberleşme altyapısı için gerekli yazılım ve donanım ürünlerinin geliştirilmesini istediklerini belirten Bakan Uraloğlu, "2022 yılı içerisinde BTK, HGM mobil operatörler ve 5G üzerine çalışan firmaların da katkılarıyla 5G destek çağrısı başlıkları belirledik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda 5 Ocak 2023 tarihinde '5. Nesil (5G) Mobil Haberleşme Altyapısının Geliştirme Projelerinin Desteklenmesi Amacıyla Çağrı Programı' adı altında 5G çağrısı yaptık. Bu çağrımızla, AR-GE desteği verilecek projeler ile yerli ve milli üretimin teşvik edilmesi, ileri teknoloji ürünlerde dışa bağlılığın azaltılması ve haberleşme alanındaki AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesini amaçladık.

Çağrı programı ile toplam 200 milyon TL'lik destek verilmesini planladık. Farklı çağrı alt başlıklarında birden fazla başlığa başvuruda bulunan her firma başına üst sınır 20 milyon TL olarak belirledik. Tam 14 firma ile Ar-Ge desteği çağrımıza ilişkin tüm süreçleri tamamladık ve projelerimize 01 Ekim 2023 tarihinde başladık. Yerli ve milli ürün tedariki hususlarında tüm ilgili paydaşları bir araya getiren bu süreçte BTK, HGM ve mobil operatörler Vodafone, Turkcell, Türk Telekom ile proje izleme ve değerlendirme hususlarında iş birliği yapıyoruz" dedi.