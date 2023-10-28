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Politika

Bakan Uraloğlu'ndan Elon Musk'a 'Gazze' teşekkürü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Starlink uyduları, Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği sunduğu için Elon Musk'a teşekkür etti.

AA28 Ekim 2023 Cumartesi 23:30 - Güncelleme:
Bakan Uraloğlu'ndan Elon Musk'a 'Gazze' teşekkürü
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Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Musk'ı etiketleyerek, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in, Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze'de yaşanan insanlık dışı muameleye sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Sayın Elon Musk, Starlink uydularınızın, Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
  • Bakan Uraloğlu
  • Elon musk

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