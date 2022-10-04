Bakan Varank: Ali Babacan'ı dinlemiş olsaydık yaya kalırdık

Yalova'da LCWaikiki'nin lojistik üssünün açılışında konuşan Bakan Varank, büyük ve güçlü Türkiye için gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yüz akı firmalarımızdan LCW'nin lojistik merkezinin açılışı için buradayız. Dünyanın neresine giderseniz gidin, başarıları ile gurur duyduğumuz LCW'yi görmek mümkün. Bin 232 mağazaya sahip. Avrupa'nın en büyük 6. giyim perakendecisiden bahsediyoruz. LCW faaliyette olduğu 56 ülkenin 22'sinde pazar lideri. 60 bin çalışanı ile biz bu başarıya maşallah demeyelim de neye maşallah diyelim. Bu başarıyı tebrik etmeyelim de neyi tebrik edelim. Çalışan sayısı 60 bin olan, tedarikçileri ile 200 bin rakamına yaklaşan bir gruptan bahsediyoruz. Biz her zaman Türkiye'nin refahını artırmak için yatırım, istihdam üretim ihracat lazım diyoruz. LCW'de hepsi var. Bu kadar büyük olunca bu kadar ihracat yapınca devasa lojistik merkezlerine de ihtiyaç duyuyorsunuz. LCW'nin lojistik merkezinin toplam alanı 274 bin metrekare olacak. İnşaatı tamamlanan 91 bin metrekarelik yani 62 bin palet kapasiteli ilk bölümünün açılışını yapıyoruz. Haftalık sevkiyat 1 milyon adet ürüne ulaşacak. Bütün tesis tamamlandığında 2 milyona ulaşacak. Lojistik merkezi tamamlandığında bin istihdam sağlanacak. LCW bugüne kadar başardıkları ve bundan sonra vadettikleri ile büyük bir teşekkürü hak ediyor. Ben bu tesisin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

"SON 7 ÇEYREKTİR BÜYÜME SEVİYESİ, BAŞARILARIN TESADÜF OLMADIĞININ EN NET GÖSTERGESİ"

Türkiye'nin dünyadaki çalkantılara rağmen yoluna dolu dizgin devam ettiğini hatırlatan Bakan Varank, "Ekonomimiz birinci çeyrektekini bir adım öteye taşıyarak 7,6 büyüdü. Dünyanın havlu attığı dönemde, OECD ve G-20 ülkelerinde en büyük ikinci büyümeyi yakaladı. Son 7 çeyrektir büyüme seviyesi, başarıların tesadüf olmadığının en net göstergesi. İvmenin somut göstergesi de her ay yeni rekorlar kıran ihracatımız.

Sürekli karamsarlık pompalayanlara inat ülkemiz bütün sektörlerin katkısıyla ihracatta tarih yazmaya devam ediyor. Buradaki aslan paylarından bir tanesi hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne ait. Sektör 20 milyar doları aşan ihracatıyla 2021 yılının en çok ihracat yapan 4. sektörü oldu. Bu rakamlar iyi gibi gözükse de ben hazır giyim sektörümüze bu rakamların yakışmadığını da düşünüyorum. Bizim hazır giyim sektöründen beklentimiz çok daha fazla. Türkiye pazarlara olan yakınlığı ve derin tecrübesi ile sektörde avantajlara sahip. Bizim daha cevval olmamız gerekiyor. Tedarikçi olmaktan ziyade kendi markalarımızı oluşturmamız, dijital ve yeşil teknolojilere yatırım yapmamız gerekiyor. Ar-Ge ve tasarım hazır giyimin olmazsa olmazı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak firmaların kendi bünyelerindeki Ar-Ge ve tasarım merkezlerine cazip teşvikler sağlıyoruz, desteklemeye devam ediyoruz. Uluslararası desteklerle de sektöre ciddi altyapı sağlıyoruz" diye konuştu.

21 milyon euro bütçeli hazır giyim ve tekstil sektörünün dijital dönüşümü ile yetkinliklerini geliştirecekleri merkez oluşturduklarını kaydeden Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"KOBİ'ler bir yandan dijital yetkinliklerini artırırken dünyaya nasıl entegre olmanın şansını yakalıyor. İhtisas OSB'ler ile tekstil ve hazır giyim firmalarına yeni yatırım alanları aşmak için gayret gösteriyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki tekstil kentler vasıtasıyla yatırımların önünü açıyoruz. Gençlik Spor Bakanlığı ile başlattığımız çalışan ve üreten gençler programı çerçevesinde 36 ilimizde 175 fabrika binasının inşaatına devam ediyoruz. Bu binaları tamamladığımızda burada yatırımcıların yapması gereken tek şey kalıyor. Onlar da makine teçhizatlarını hazır fabrikalara getiriyorlar. Üretime başlamış oluyorlar. Biz başkaları gibi 'Siz bu işleri artık bırakın' demiyoruz. Vakti zamanında bizim de partimizde siyaset yapmış Ali Babacan, ki tekstil sektöründe bu tecrübeleri bilir, sektörün temsilcilerini toplayıp ne diyordu, 'Tekstil konfeksiyonun geleceği yok buralardan çıkmanız lazım. Bizim başka alanlara yönelmemiz lazım' diyordu. Biz tabii ki o arkadaşları dinlemedik. Biz yolumuza kararlılıkla devam ettik. Onları dinlemiş olsaydık yaya kalırdık. En önemli sektörden biri olan milyonlara istihdam sağlayan tekstil sektörü de çöker giderdi. Aynı arkadaş ne diyordu biliyor musunuz? 'Tersanecileri toplayıp bu işlerden çıkmamız, gemi inşası angarya sektör, buraya yatırım yapmamak' lazım diyordu. Bakıyorsunuz, Avrupa'nın en teknolojik gemilerini Yalova Tersanesi yapıyor. Hidrojenle, elektrikle çalışan ve hibrit tekneleri Avrupa'ya ihraç ediliyor. Onun için bakıyorsunuz, birtakım aklı evveller çıkıyorlar Cumhurbaşkanımızın başarılarını kendilerine mal etmeye çalışıyorlar. Yemezler değerli arkadaşlar. Bizim vatandaşımızın aldatmacalara karnı tok. Bu millet kimin ne yaptığını, ne yapmadığın gayet iyi görüyor. Süreçlerde nerede durması gerekiyorsa 20 yıldır orada duruyor. İnşallah bundan sonra da biz yolumuza devam edeceğiz."

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜNÜ AÇACAK, İKİNCİ YÜZYILA TAŞIYACAK TEK LİDER DE ŞU ANDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR"

Yatırımcılara da seslenen Bakan Varank, "Elbette yaşadığımız sıkıntılar var. Dünyada yaşanan problemler var. Bizler de görüyoruz. Ekonomi yönetimi olarak bunları aşmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyuyoruz. Sizlerle istişare halindeyiz. Dünyada yaşanan bu sıkıntıların aşılmasını sağlayacak tecrübe, özveri beceriye sahip Cumhur İttifakı'ndan başka siyasi anlayış yok. Türkiye'nin önünü açacak, ikinci yüzyıla taşıyacak tek lider de şu anda Recep Tayyip Erdoğan'dır. Yeter ki değerli müteşebbislerimiz, yatırımcılarımız endişeye düşmesinler. Ülkemize güvenip yatırıma devam etsinler. Ben bakan olduğumda Yalova'da bu OSB bölgesi ne olacak bunu tartışıyorduk. OSB dolmaya başladı, yatırım iştahı her yerde devam ediyor. Gittiğim her şehirde sanayici yanıma gelip arsa istiyor, OSB genişlesin istiyor. 20 yılda inşa ettiğimiz ekosistemle bunu sağladık. Pandemi ile birlikte oluşan boşlukta dünya şunu gördü, Türkiye alternatif üssü olarak yanı başımızda duruyor. Bizim daha fazla çalışmamız lazım. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük başarıları hep birlikte yakalayacağız. İnşallah sanayicilerimiz, üreticilerimizle fedakar, cefakar emekçi kardeşlerimizle Türkiye'yi kalkındırmak için büyük mücadeleler vereceğiz. Yarının başarılı Türkiye'sini beraberce inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

LCWaikiki firmasını tebrik eden Bakan Varank, "Çalışanlarına elektronik posta gönderip 'LGBT çağrışımı yapan ürünleri üretmeyin' dedi. Bizim hassasiyetlerimiz var. Dünyada bir LGBT dayatması, cinsiyetsizlik dayatması varken, LCW'nin bu inisiyatifi almasını değerli buluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Kimse kusura bakmasın. Siz ne yapıyorsunuz yapın. Biz aileyi savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.