Bakan Varank Brüksel'de temaslarda bulundu

Varank, AB Komisyonunda bilim, araştırma, teknoloji ve yenilik alanında ilk defa yapılan Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Diyalog Toplantısı'nın ardından Brüksel ve Leuven şehirlerinde çeşitli temaslarda bulundu.

Leuven'de nanoelektronik ve dijital teknolojiler alanlarında faaliyet gösteren uluslararası Ar-Ge kuruluşu IMEC'i ziyaret eden Varank, IMEC yöneticileri ile yaklaşık 1 saat süren toplantı yaptı.

Bakan Varank, IMEC'in faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve çok sayıda üst düzey yetkili katıldı.

Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) Leuven'deki Girişimcilik ve İnovasyon Merkezini de inceleyen Varank, merkezin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti Brüksel Temsilciliğini ziyaret eden Varank, Temsilci Ruhi Açıkgöz'le görüştü.

Varank, Brüksel temasları kapsamında AB Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager ile toplantı yapacak.

Bakan Varank'ın Brüksel programı, Digital Europe Platformu ile bir araya gelmesinin ardından sona erecek.