Bakan Varank: Bunlar Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar

Bakan Varank, Bursa'nın Gemlik ilçesinde SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla ilçe meydanında düzenlenen programda halka hitap etti.

Gemliklilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında her zaman dimdik durduğunu belirten Varank, Togg'un üretim yerinin de Gemlik olduğunu anımsattı.

Togg'un İtalya'da ürettirildiğini iddia eden muhalefeti eleştiren Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karşımızda öyle bir muhalefet var ki öyle cahil bir muhalefet var ki Gemlik'i nerede zannediyorlar biliyor musunuz? Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar, İtalya'da. Çünkü bunların ne Türkiye'den haberleri var ne Bursa'dan haberleri var ne Gemlik'ten haberleri var. Bakın karşımızda hep yıkmanın derdinde, engellemenin derdinde, 'Biz bu işi nasıl baltalarız?', bunun derdinde olan bir muhalefet var. Bunlar Gemlik'i İtalya'da zannediyorlar ama benim Gemlikli, Bursalı kardeşim onlara sandıkta öyle bir ders verecek ki onları tarihin çöplüğüne gönderecek."

Varank, günlerdir Bursa'da gezdiğini, her gün mutlaka Togg'da çalışan birileriyle karşılaştığını söyledi.

Türkiye'de 21 yıldır taş üstüne taş koymanın derdinde olduklarını dile getiren Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin otomobilinin fabrikasının temelini attık, şimdi otomobiller üretiliyor. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mız başka bir müjde için buraya geliyor. Türkiye'nin ilk otomotiv batarya fabrikasının temelini inşallah yine Gemlik'te atacak. Gemlik kalkınacak, Bursa kalkınacak, Türkiye kalkınacak. 14 Mayıs çok önemli bir tercih. 14 Mayıs'ta biz aslında sadece bir oy atmayacağız. 14 Mayıs'ta hangi Türkiye olacağına karar vereceğiz. Kendi ayakları üzerinde duran, bağımsız politikalar izleyen, kendi kendine yetebilen bir Türkiye'yi mi istiyoruz? Yoksa birilerinin ağzının içine bakan, sürekli başka devletlerin kuyruğuna takılan bir Türkiye mi istiyoruz? Bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz. Biz size güveniyoruz, aziz milletimize inanıyoruz. Allah'ın izniyle bu seçimi de zaferle geçireceğiz."

"CUMHURBAŞKANI'MIZ GÜCÜNÜ SİZDEN ALIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala da Togg'un bir dünya markası olduğunu belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.

Ala, İHA'ları, SİHA'ları, gemileri, hızlı trenleri ve birçok projeyi vatandaşların sandıktan çıkardığı istikrarla yaptıklarını anlatarak, "O istikrarın adı ne? Recep Tayyip Erdoğan. O istikrar olmazsa, o irade olmazsa inanın bunların hiçbirini yapamayız. Önceden birçok şey başlandı yarıda kaldı, şimdi devam ediyor, sonuç alınıyorsa sizin sandıktan çıkardığınız istikrarla oluyor bu. Dünyada söz sahibiysek, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda tek inisiyatif alan, masaya oturan, onları masaya oturtan, ara buluculuk yapan Cumhurbaşkanı'mızsa, gücünü sizden alıyor, sizin sandıktaki iradenizden alıyor." diye konuştu.

Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da katılımcılara seslendi.