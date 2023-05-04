Bakan Varank: Bunun yolu 14 Mayıs'ta doğru tercih yapmaktan geçiyor

Bakan Varank, Büyükşehir Belediyesince yaptırılan Gaziray Parkı açılış töreninde, Gaziantep'te olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yaklaşık 20 yıldır bu ülkede taş üstüne taş koymanın, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın, bu aziz millet hangi hizmeti hak ediyorsa onlarla buluşturmanın derdinde olduklarını belirten Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır canını dişine taktığını, bu memleket için çalıştığını ifade etti.

Varank, ülkeyi yatırımlarla donatmaya çalıştıklarını, 21 yıldır bu şehre neler yapıldığını Gazianteplilerin iyi bildiğini dile getirerek "Bunları yapabilmek için içinizde memleket sevdası, millete hizmet etme aşkı olacak ama bunlar yetmez başınızda da adam gibi adam bir lider olacak. İşte o zaman bu ülkede her şeyi başarırsınız. Türkiye'nin otomobili yollarda, İMECE uydusu uzayda, TCG Anadolu gemisi denizlerde. Bunların her biri aslında Türkiye Yüzyılı'nın nişaneleri. Bize çağ atlatacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak kabiliyetler, yetenekler." diye konuştu.

Türkiye'nin yoluna kararlılıkla devam etmesi gerektiğini vurgulayan Varank şunları kaydetti:



"Bizim Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapmamız lazım. Bunun yolu 14 Mayıs'ta doğru tercih yapmaktan geçiyor. 14 Mayıs bir kader seçimi. 14 Mayıs'ta Türkiye kendi ayakları üzerinde durabilen tam bağımsız bir ülke mi olacak yoksa birilerinin ağzına bakan başka ülkelerin kuyruğuna takılan bir ülke mi olacak bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz."

Bakan Varank, kendilerinin yapmanın, birilerinin ise yıkmanın derdinde olduğunu söyledi.

- "Bizim teröristlere teslim edecek ülkemiz yok"

Birilerinin ülkeyi hep aşağı çekmenin derdinde olduğunu belirten Varank şöyle devam etti:

"Onun için bizim bu yıkım ekibine müsaade etmememiz lazım. Eskiden bu ülkede kirli pazarlık siyaseti vardı. 'Sana 2 bakanlık vereyim, 3 milletvekilini transfer edeyim, ben hükûmeti kurayım, işimi göreyim.' hesabı vardı. Koalisyonlar vardı bu ülkede. Koalisyonlardan çok çektik ama karşımızdaki yıkım ekibi, bu kirli pazarlıkları o kadar ileri götürdü ki şu anda PKK ile pazarlık yapıyorlar. Kandil'in sözde liderleri her gün açıklama yapıyor. Ne diyorlar, '14 Mayıs'tan sonra hapisteki bütün teröristleri çıkaracağız.' diyorlar. Kime güveniyorlar? Kılıçdaroğlu'na güveniyorlar. Bunlar bu pazarlığı o kadar ileri götürdüler ki FETÖ'cülerle pazarlık yapıyorlar. FETÖ'cüler '14 Mayıs'tan sonra Türkiye'ye döneceğiz.' diyorlar. Kime güvenerek söylüyor? Kılıçdaroğlu'na güvenerek söylüyor. Bizim teröristlere teslim edecek ülkemiz yok, onun için PKK, FETÖ kimi destekliyorsa onun karşısında durmamız lazım."

Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise gençlere güvendiğini dile getirerek "Gençlerimiz TEKNOFEST gençliğidir. İHA'yı yapan, SİHA'yı yapan, Türkiye'nin otomobilini yapan gençlerdir. Sizlere güveniyoruz, sizler Türkiye Yüzyılı'nı kuracaksınız." ifadesini kullandı.

Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti milletvekili adayları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Varank'ın alana geldiği Türkiye'nin yerli otomobili Togg'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.