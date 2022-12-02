Bakan Varank, Davutoğlu'nu böyle ti'ye aldı: Yanına suyundan da koydun mu... Tamam

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, altılı masadan akılalmaz isteklerde bulundu. Altılı masa eğer iktidar olursa hem Cumhurbaşkanı Yardımcısı hem de milletvekili olmak istediğini vurgulayan Davutoğlu sözleriyle şaşkına çevirdi.

Karar'a konuşan Davutoğlu'nun ilginç açıklamaları şöyle: Altılı masanın tüm liderlerinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabinede görevde almaları gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu görev milletvekili olma vasfını yitirmeyi de beraberinde getireceği için onu da iç tüzük ile aşacağız.

BAKAN VARANK TİYE ALDI: YANINA SUYUNDAN KOYDUN MU TAMAM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından Davutoğlu'nun siyasi gücüyle ters orantıya sahip isteklerini ti'ye alarak, "Oradan milletvekilliğini ver, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı da olsun, yüzde 1 alan partiye hazine yardımını da ekle, yanına suyundan da koydun mu... tamam." diye yazdı.