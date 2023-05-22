Bakan Varank: Milletimizin Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye gemisinin kaptan köşküne oturtacağına inanıyoruz

Bakan Varank, Esenyurt ziyareti kapsamında, Esenyurt Sanayici ve İş İnsanları İstişare Toplantısı'na katıldı.



Toplantıda konuşan Varank, Türkiye'nin ve dünyanın zorlu süreçlerden geçtiğine işaret ederek, Kovid-19 salgını sonrası küreselde yaşanan sıkıntıları anımsattı.

Pandemi sonrası yaşanan tedarik zincirindeki sıkıntılar, dünyanın doğuyla batı arasında yeni tedarik zinciri arayışlarına girmesi, arkasından yaşanan Rusya-Ukrayna savaşı ve enerjideki sıkıntıların yol açtığını sorunlara dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Şimdi halen yaşamakta olduğumuz, ülkemizin 11 şehrini etkileyen, hepimizin içini acıtan deprem ve bunun getirdikleri... Bunlarla ilgili hayata geçirmeye çalıştığımız uygulamalar dediğimizde aslında son 5 yıl, gerçekten hem Türkiye hem dünya açısından çok zorlu bir 5 sene oldu. Biz de bu zorlu dönemde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir yandan Türkiye gemisini nasıl rotasında tutarız, bu dalgalı denizde, bu fırtınalı atmosferde Türkiye gemisini nasıl salimen yüzdürmeye devam ederiz konusu üzerinde çalıştık. Bunun yanında geleceği hedefliyorsak, Türkiye Yüzyılı diyorsak, bu Türkiye Yüzyılı'na giden yolda özellikle sanayi ve üretim anlamında neler yapmamız gerekiyor konusunu ihmal etmeden yolumuza devam ediyoruz.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, her zaman üreticilerimizle beraberiz. Gerek teşviklerimizle gerek KOSGEB desteklerimizle gerek planlı sanayi alanlarının hayata geçirilmesiyle, verimlilik anlamında yaptığımız farklı uygulamalarla, yalın üretimle, verimliliği arttıracak model fabrikalarımızla üretim ekosistemini farklı bir boyuta taşımak için gayret gösteriyoruz. Türkiye'nin sürdürülebilir ve sağlıklı kalkınmasının yolu katma değerden geçiyor."

Bunun yolunun da AR-GE'ye, inovasyona yatırım yapmaktan geçtiğine işaret eden Varank, tüm bunların hamisi olan bir Bakanlık olduklarını söyledi.

Varank, iş dünyasını AR-GE'ye, inovasyona ve katma değere yönlendirmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Sanayimizin son 2 yıllık performansı ve ihracatta yakaladığımız başarı da aslında doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. İnanıyoruz ki bu formül üzerine devam edersek, Türkiye'nin rotasını yatırım, üretim, ihracat ve istihdamda tutmaya devam edersek Türkiye farklı bir ülke olma yolunda hızla ilerleyecek ve inşallah o hep hedeflediğimiz, üreterek büyüyen ve dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olan Türkiye hedefine varabiliriz." dedi.

"EN YAKIN RAKİBİMİZ BİZİM ÇOK AŞAĞIMIZDA, 2,5 MİLYON OY FARKIYLA BİZİM GERİMİZDE KALDI"



Mustafa Varank, konuşmasında, 14 Mayıs seçimlerine de değindi. İlk tur seçimlerin tamamlandığını, Meclis'te Cumhur İttifakı'nın kahir ekseriyeti ile seçimi tamamlamayı başardıklarını ifade eden Varank, Cumhur İttifakı'nın 323 milletvekili ile Meclis'te temsil edileceğini söyledi.

Bu durumun, yürütmenin en önemli yol arkadaşı olan, sağlıklı bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk ayağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başarıyı yakaladıkları anlamına geldiğini vurgulayan Varank, "Önümüzdeki süreçte bu destekle aslında yolumuza devam edeceğiz. Tabii Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 250 bin oyluk bir farkla yüzde 50 oranını yakalayamadık ama baktığımızda en yakın rakibimiz bizim çok aşağımızda, 2,5 milyon oy farkıyla bizim gerimizde kaldı. 28 Mayıs'ta Türkiye'nin, vatandaşlarımızın, aziz milletimizin doğru tercihi yapacağına ve 28 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye gemisinin kaptan köşküne oturtacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"BİR SİYASİ PARTİNİN BELEDİYESİNİN BUNU YAPMASI ASLA KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, seçim gündemiyle Türkiye'nin daha fazla enerji kaybetmemesi gerektiğini belirterek, 28 Mayıs'ta yollarına hızla ve kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlere değinen Varank, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hepimizin gerçekten yüreği yandı, 11 şehrimiz büyük yıkıma uğradı. İlk günden itibaren özellikle sanayici arkadaşlarımızın deprem bölgesine yönelik destekleriyle ilgili çok güzel katkılar aldık. Bizim Bakanlığımız bu işleri koordine etmeye çalıştı. Gerçekten sanayici bu dönemde elini taşın altına koydu. Deprem bölgesine yetişebilmek, oradaki vatandaşlarımızın acılarını, yaralarını sarabilmek için büyük bir gayret gösterdi. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum ama 14 Mayıs'ta baktık, gördük ki bu ülkede maalesef dayanışma ne demek, yardımlaşma ne demek, bunun şuurunda olmayan insanlar da var. Yani o bölgedeki vatandaşlarımız siyasi anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar desteklediler diye depremzede kardeşlerimize olmadık hakaretleri yapanlar, verdikleri desteği ki ne kadar verdikleri de meçhul, haram etmeye çalışanlar, onları aşağılayanlar... Gerçekten kabul edilebilir bir husus değil."

Birlik, beraberlik, acıları paylaşma kavramlarının önemine işaret eden Varank, bir seçim sonrasında bu anlayışın gündeme gelmesinin çok yanlış olduğunu söyledi.

Varank, "Peki bunu yapan normal sivil vatandaşlar mı? Maalesef hayır. Bakıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partili Tekirdağ Belediyesi, seçimin hemen ertesinde depremzede vatandaşlarımızı otellerden çıkarmaya çalışıyor, 'Siz niye Recep Tayyip Erdoğan'a oy verdiniz' diye adeta cezalandırmaya çalışıyor. Bir siyasi partinin belediyesinin bunu yapması asla kabul edilebilir değil. Biz bu anlayışı da vatandaşımızın takdirine bırakıyoruz. Bu anlayışın da bu ülkede neşv-ü nema bulamaması lazım." ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIN OY VERME ORANLARINA GÖRE HİZMET GÖTÜRECEK OLURSANIZ BU ÜLKEDE ZATEN YAŞAYAMAZSINIZ"



Mustafa Varank, siyasi partizanlıkla konulara yaklaşmanın yanlışlarına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Defne Devlet Hastanesi'ni ziyaret ettiğini anımsattı.

Varank, "60 günde yapılan, ilk temeli atıldığında açıkçası herkesin dalga geçmeye çalıştığı ve oradaki vatandaşların yüzde 90'ının başka partiye, başka adaya oy verdiği bir ilçeden bahsediyoruz. Ama biz orada bir devlet hastanesi ihtiyacı olduğunu biliyorduk, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun yapılmasıyla ilgili inisiyatifi aldı, o hastaneyi oraya kavuşturdu. Yoksa insanların oy verme oranlarına göre hizmet götürecek olursanız bu ülkede zaten yaşayamazsınız. Bunu da biz vatandaşlarımızın takdirine bırakıyoruz. Seçim dönemi sonrasında biz kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Sanayicinin sorunlarını sürekli dikkate aldıklarını belirten Varank, "İnşallah 28 Mayıs'tan sonra sizin de gündeminizde olan konuların birçoğunu yine beraberce, ortak akılla, en güzel neticeyi alacak şekilde, en verimli şekilde sizlerle beraber başaracağız." dedi.

Varank, konuşmasının ardından sanayicilerin sorularını yanıtladı.

