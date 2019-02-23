Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik.' dedi