Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik.' dedi
- AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağustos ayında tüm ekonomik temellerimizden bağımsız bir dış şokla karşılaştık. Yerinde müdahalelerimiz sayesinde piyasalardaki dalgalanmaları bertaraf ettik." dedi.
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